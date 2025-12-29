Стрижки 2026, які перевершать усі очікування — це модна революція

Стрижка. Фото: freepik

Світ стрижок розгортається в інший бік. Ми йдемо від жорстких ліній і механічного копіювання схем до структурованої легкості, де кожна стрижка адаптується під людину, а не навпаки.

Новини.LIVE вивчив думки стилістів і зробив певні висновки в тому, на які стрижки звертати увагу у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Які стрижки будуть популярними в майбутньому

Останні роки перукарі копіювали одні й ті самі схеми. Боб мав однаковий у всіх вигляд, незалежно від типу волосся чи форми обличчя. Піксі робили за шаблоном, не враховуючи індивідуальності. Шеггі стригли так, ніби це єдиний можливий варіант рваної стрижки.

2026 рік — це про те, щоб перестати копіювати і почати будувати. Стрижка має працювати на людину, а не людина має підлаштовуватися під стрижку.

Шеггі

Якщо раніше шеггі вважалася бунтарською стрижкою для тих, хто не боїться мати трохи неохайний вигляд, то зараз все змінилося. Вона стала більш контрольованою. Потрібно лише правильно вибудувати шари та архітектуру маківки.

Шеггі. Фото з Instagram

Підійде тим, у кого волосся середньої густоти або густе. На дуже кучерявому волоссі шари можуть створити зайвий об'єм, тому тут потрібна обережність.

Піксі

Короткі стрижки перестали бути простими. Раніше піксі стригли за стандартною схемою: коротко по боках, трохи довше зверху, акцент на чубчику. Зараз це вже не працює як універсальне рішення.

Піксі. Фото з Instagram

Піксі в 2026 році — це стрижка для сміливих, але не тому, що вона коротка, а тому, що вона вимагає підтримки. Якщо волосся росте швидко, піксі втрачає форму за тиждень-два. Якщо майстер неправильно розрахував пропорції, стрижка може зіпсувати зовнішній вигляд.

Підійде тим, у кого овальне або трикутне обличчя. На круглому обличчі піксі може мати невдалий вигляд, якщо майстер не зробить правильні акценти.

Боб

Сучасний боб має м'які краї, плавні переходи, іноді навіть легку асиметрію. Головне у сучасному бобі — це те, як він рухається. Якщо волосся нерухоме, як шолом, це старий боб.

Боб. Фото з Instagram

Якщо ви йдете до перукаря і хочете одну з цих стрижок, не показуйте просто фото і не кажіть "хочу так само". Краще детально поясніть, що вам подобається в цій стрижці — легкість, структура, об'єм. Добрий майстер зрозуміє, як адаптувати це під ваше волосся.

Раніше ми писали про те, яка трендова стрижка дійсно підходить майже кожному типу волосся.

Також ми повідомляли, чим усіх підкорила нова стрижка Гейлі Бібер.