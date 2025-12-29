Стрижки 2026, которые превзойдут все ожидания — это модная революция

Стрижка. Фото: freepik

Мир стрижек разворачивается в другую сторону. Мы уходим от жестких линий и механического копирования схем к структурированной легкости, где каждая стрижка адаптируется под человека, а не наоборот.

Новини.LIVE изучил мнения стилистов и сделал определенные выводы в том, на какие стрижки обращать внимание в 2026 году.

Какие стрижки будут популярными в будущем

Последние годы парикмахеры копировали одни и те же схемы. Боб выглядел одинаково у всех, независимо от типа волос или формы лица. Пикси делали по шаблону, не учитывая индивидуальности. Шегги стригли так, будто это единственный возможный вариант рваной стрижки.

2026 год — это о том, чтобы перестать копировать и начать строить. Стрижка должна работать на человека, а не человек должен подстраиваться под стрижку.

Шэгги

Если раньше шегги считалась бунтарской стрижкой для тех, кто не боится выглядеть немного неопрятно, то сейчас все изменилось. Она стала более контролируемой. Нужно лишь правильно выстроить слои и архитектуру макушки.

Шегги. Фото из Instagram

Подойдет тем, у кого волосы средней густоты или густые. На очень вьющихся волосах слои могут создать лишний объем, поэтому здесь нужна осторожность.

Пикси

Короткие стрижки перестали быть простыми. Раньше пикси стригли по стандартной схеме: коротко по бокам, чуть длиннее сверху, акцент на челке. Сейчас это уже не работает как универсальное решение.

Пикси. Фото из Instagram

Пикси в 2026 году — это стрижка для смелых, но не потому, что она короткая, а потому, что она требует поддержки. Если волосы растут быстро, пикси теряет форму за неделю-две. Если мастер неправильно рассчитал пропорции, стрижка может испортить внешний вид.

Подойдет тем, у кого овальное или треугольное лицо. На круглом лице пикси может выглядеть неудачно, если мастер не сделает правильные акценты.

Боб

Современный боб имеет мягкие края, плавные переходы, иногда даже легкую асимметрию. Главное в современном бобе — это то, как он движется. Если волосы неподвижны, как шлем, это старый боб.

Боб. Фото из Instagram

Если вы идете к парикмахеру и хотите одну из этих стрижек, не показывайте просто фото и не говорите "хочу так же". Лучше подробно объясните, что вам нравится в этой стрижке — легкость, структура, объем. Хороший мастер поймет, как адаптировать это под ваши волосы.

