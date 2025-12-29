Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода 3 революционные стрижки, которые зададут тон моде в 2026 году

3 революционные стрижки, которые зададут тон моде в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 16:06
Стрижки 2026, которые превзойдут все ожидания — это модная революция
Стрижка. Фото: freepik

Мир стрижек разворачивается в другую сторону. Мы уходим от жестких линий и механического копирования схем к структурированной легкости, где каждая стрижка адаптируется под человека, а не наоборот.

Новини.LIVE изучил мнения стилистов и сделал определенные выводы в том, на какие стрижки обращать внимание в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Какие стрижки будут популярными в будущем

Последние годы парикмахеры копировали одни и те же схемы. Боб выглядел одинаково у всех, независимо от типа волос или формы лица. Пикси делали по шаблону, не учитывая индивидуальности. Шегги стригли так, будто это единственный возможный вариант рваной стрижки.

2026 год — это о том, чтобы перестать копировать и начать строить. Стрижка должна работать на человека, а не человек должен подстраиваться под стрижку.

Шэгги

Если раньше шегги считалась бунтарской стрижкой для тех, кто не боится выглядеть немного неопрятно, то сейчас все изменилось. Она стала более контролируемой. Нужно лишь правильно выстроить слои и архитектуру макушки.

Стрижка шеггі продовжує бути в тренді
Шегги. Фото из Instagram

Подойдет тем, у кого волосы средней густоты или густые. На очень вьющихся волосах слои могут создать лишний объем, поэтому здесь нужна осторожность.

Пикси

Короткие стрижки перестали быть простыми. Раньше пикси стригли по стандартной схеме: коротко по бокам, чуть длиннее сверху, акцент на челке. Сейчас это уже не работает как универсальное решение.

Які короткі стрижки вже стали універсальними
Пикси. Фото из Instagram

Пикси в 2026 году — это стрижка для смелых, но не потому, что она короткая, а потому, что она требует поддержки. Если волосы растут быстро, пикси теряет форму за неделю-две. Если мастер неправильно рассчитал пропорции, стрижка может испортить внешний вид.

Подойдет тем, у кого овальное или треугольное лицо. На круглом лице пикси может выглядеть неудачно, если мастер не сделает правильные акценты.

Боб

Современный боб имеет мягкие края, плавные переходы, иногда даже легкую асимметрию. Главное в современном бобе — это то, как он движется. Если волосы неподвижны, как шлем, это старый боб.

Боб модний в оновленому вигляді
Боб. Фото из Instagram

Если вы идете к парикмахеру и хотите одну из этих стрижек, не показывайте просто фото и не говорите "хочу так же". Лучше подробно объясните, что вам нравится в этой стрижке — легкость, структура, объем. Хороший мастер поймет, как адаптировать это под ваши волосы.

Ранее мы писали о том, какая трендовая стрижка действительно подходит почти каждому типу волос.

Также мы сообщали, чем всех покорила новая стрижка Хейли Бибер.

мода тренды стрижки прически стиль 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации