Найпоширеніша помилка при укладанні волосся, що старить обличчя

Укладання волосся в салоні.

З віком наше волосся змінюється. Воно стає тоншим, сухішим, ламкішим, а густота помітно знижується, особливо на маківці та в зоні проділу.

Як з цим боротися, розповідає Новини.LIVE з посиланням на журнал Parade.

Як правильно укладати волосся з віком

Річ в тім, що з часом змінюються і риси обличчя: вилиці втрачають виразність, лінія щелепи стає м’якшою, шкіра менш пружною. Тому навіть стильна стрижка може не приховати ці зміни. А неправильна укладка — навпаки, підкреслити їх.

Зірковий стиліст Грегорі Паттерсон уточнив, що форма стрижки — це тільки півсправи. Не менш важлива техніка укладання. Надмірний об’єм, сильне начісування або зачіска, яка йде проти природного руху волосся, може зробити образ грубим, підкреслити сухість і витончені ділянки волосся. Навіть маленькі деталі мають значення і здатні змінити весь вигляд обличчя.

І найпоширеніша помилка, на думку Паттерсона, — продовжувати укладати волосся так само, як раніше, навіть якщо ви тільки що оновили стрижку.

Якщо кілька років дотримуватися однієї і тієї ж форми, використовувати ті ж інструменти і не змінювати підхід до укладання, зачіска буде мати застарілий вигляд. Тому важливо експериментувати: трохи змінювати спосіб сушіння, гребінець, напрямок пасм. Нова стрижка повинна "оживити" саме завдяки свіжому підходу.

Ще один момент, який часто додає років — класичне мелірування фольгою. Якщо освітлювати пасма однаково по всій довжині без затемнення біля коренів, волосся буде мати не такий ефектний вигляд. Просте рішення — трохи затемнити корені та створити плавний перехід відтінків. Це додає глибини волоссю і робить образ сучасним.

