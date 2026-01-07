Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Домашнє фарбування волосся в тренді — відтінки для жінок 50+

Домашнє фарбування волосся в тренді — відтінки для жінок 50+

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 16:01
Кращі відтінки волосся для жінок 50+ — підкреслять вашу красу
Жінці фарбують волосся. Фото: freepik

Після 50 років ставлення до волосся змінюється. Зникає бажання щось доказувати, з'являється потреба в комфорті і рішеннях, які завжди ефективні. Стилістка Венді Бернс, власниця салону, розповіла, як фарбувати волосся в цьому віці, щоб воно мало доглянутий вигляд.

Про це повідомляє Vogue.

Реклама
Читайте також:

Чому домашнє фарбування стає актуальним

Венді Бернс сама оновлює колір кожні три тижні, щоб сивина не була помітною. Але вона розуміє клієнток, які не готові до такого ритму — через ціну, час або просто бажання жити спокійніше.

Салон кожні три тижні — це дорого. Якщо порахувати вартість за рік, виходить значна сума. Домашнє фарбування дешевше, але вимагає розуміння, як це робити правильно, щоб не зіпсувати волосся.

Які відтінки волосся працюють краще у старшому віці

Занадто темні, однорідні кольори роблять обличчя важчим. Вони підкреслюють втому шкіри, тіні під очима, зморшки. А от теплі бежеві та пісочні блонди підійдуть, якщо шкіра світла і теплого підтону. Холодні блонди після 50 років часто роблять обличчя сірим.

Холодний блонд вдалий вибір для жінок після 50 років
Холодний блонд. Фото з Instagram

Світло-каштанові та карамельні тони — універсальні. Працюють для багатьох типів шкіри, краще поєднуються з сивиною, ніж темний шоколад. М'які русяві відтінки з теплим підтоном — золота середина між блондом і каштановим. Не такі вимогливі в догляді, як блонд, але не такі важкі, як темні кольори.

Карамельні відтінки волосся найбільш універсальні
Русяве волосся. Фото з Instagram

Ці відтінки не створюють різкого контрасту з сивиною, тому відростання менш помітне. Не треба фарбувати волосся кожні два тижні, можна розтягнути до місяця.

Як волосся можна пофарбувати і вдома
Тонке мелірування. Фото з Instagram

До речі, легкі відблиски або тонке мелірування навколо обличчя освіжують. Вони додають об'єм, роблять волосся візуально густішим, відволікають увагу від сивини. Це можна зробити і вдома, але складніше, ніж однотонне фарбування.

Раніше ми писали про те, як спробувати коротку стрижку без кардинальних змін.

Також ми повідомляли, які стрижки можуть лише старити, тому стилісти радять знайти їм альтернативу після 40 років.

мода волосся стиль жінки за 50 років колір
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації