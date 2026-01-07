Кращі відтінки волосся для жінок 50+ — підкреслять вашу красу

Жінці фарбують волосся. Фото: freepik

Після 50 років ставлення до волосся змінюється. Зникає бажання щось доказувати, з'являється потреба в комфорті і рішеннях, які завжди ефективні. Стилістка Венді Бернс, власниця салону, розповіла, як фарбувати волосся в цьому віці, щоб воно мало доглянутий вигляд.

Чому домашнє фарбування стає актуальним

Венді Бернс сама оновлює колір кожні три тижні, щоб сивина не була помітною. Але вона розуміє клієнток, які не готові до такого ритму — через ціну, час або просто бажання жити спокійніше.

Салон кожні три тижні — це дорого. Якщо порахувати вартість за рік, виходить значна сума. Домашнє фарбування дешевше, але вимагає розуміння, як це робити правильно, щоб не зіпсувати волосся.

Які відтінки волосся працюють краще у старшому віці

Занадто темні, однорідні кольори роблять обличчя важчим. Вони підкреслюють втому шкіри, тіні під очима, зморшки. А от теплі бежеві та пісочні блонди підійдуть, якщо шкіра світла і теплого підтону. Холодні блонди після 50 років часто роблять обличчя сірим.

Холодний блонд. Фото з Instagram

Світло-каштанові та карамельні тони — універсальні. Працюють для багатьох типів шкіри, краще поєднуються з сивиною, ніж темний шоколад. М'які русяві відтінки з теплим підтоном — золота середина між блондом і каштановим. Не такі вимогливі в догляді, як блонд, але не такі важкі, як темні кольори.

Русяве волосся. Фото з Instagram

Ці відтінки не створюють різкого контрасту з сивиною, тому відростання менш помітне. Не треба фарбувати волосся кожні два тижні, можна розтягнути до місяця.

Тонке мелірування. Фото з Instagram

До речі, легкі відблиски або тонке мелірування навколо обличчя освіжують. Вони додають об'єм, роблять волосся візуально густішим, відволікають увагу від сивини. Це можна зробити і вдома, але складніше, ніж однотонне фарбування.

