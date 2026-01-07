Лучшие оттенки волос для женщин 50+ — подчеркнут вашу красоту

Женщине красят волосы. Фото: freepik

После 50 лет отношение к волосам меняется. Исчезает желание что-то доказывать, появляется потребность в комфорте и решениях, которые всегда эффективны. Стилист Венди Бернс, владелица салона, рассказала, как красить волосы в этом возрасте, чтобы они выглядели ухоженно.

Почему домашнее окрашивание становится актуальным

Венди Бернс сама обновляет цвет каждые три недели, чтобы седина не была заметна. Но она понимает клиенток, которые не готовы к такому ритму — из-за цены, времени или просто желания жить спокойнее.

Салон каждые три недели — это дорого. Если посчитать стоимость за год, получается внушительная сумма. Домашнее окрашивание дешевле, но требует понимания, как это делать правильно, чтобы не испортить волосы.

Какие оттенки волос работают лучше в старшем возрасте

Слишком темные, однородные цвета делают лицо тяжелее. Они подчеркивают усталость кожи, тени под глазами, морщины. А вот теплые бежевые и песочные блонды подойдут, если кожа светлая и теплого подтона. Холодные блонды после 50 лет часто делают лицо серым.

Светло-каштановые и карамельные тона — универсальные. Работают для многих типов кожи, лучше сочетаются с сединой, чем темный шоколад. Мягкие русые оттенки с теплым подтоном — золотая середина между блондом и каштановым. Не такие требовательные в уходе, как блонд, но не такие тяжелые, как темные цвета.

Эти оттенки не создают резкого контраста с сединой, поэтому отрастание менее заметно. Не надо красить волосы каждые две недели, можно растянуть до месяца.

Кстати, легкие блики или тонкое мелирование вокруг лица освежают. Они добавляют объем, делают волосы визуально гуще, отвлекают внимание от седины. Это можно сделать и дома, но сложнее, чем однотонное окрашивание.

