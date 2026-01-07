Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Домашнее окрашивание волос в тренде — оттенки для женщин 50+

Домашнее окрашивание волос в тренде — оттенки для женщин 50+

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 16:01
Лучшие оттенки волос для женщин 50+ — подчеркнут вашу красоту
Женщине красят волосы. Фото: freepik

После 50 лет отношение к волосам меняется. Исчезает желание что-то доказывать, появляется потребность в комфорте и решениях, которые всегда эффективны. Стилист Венди Бернс, владелица салона, рассказала, как красить волосы в этом возрасте, чтобы они выглядели ухоженно.

Об этом сообщает Vogue.

Реклама
Читайте также:

Почему домашнее окрашивание становится актуальным

Венди Бернс сама обновляет цвет каждые три недели, чтобы седина не была заметна. Но она понимает клиенток, которые не готовы к такому ритму — из-за цены, времени или просто желания жить спокойнее.

Салон каждые три недели — это дорого. Если посчитать стоимость за год, получается внушительная сумма. Домашнее окрашивание дешевле, но требует понимания, как это делать правильно, чтобы не испортить волосы.

Какие оттенки волос работают лучше в старшем возрасте

Слишком темные, однородные цвета делают лицо тяжелее. Они подчеркивают усталость кожи, тени под глазами, морщины. А вот теплые бежевые и песочные блонды подойдут, если кожа светлая и теплого подтона. Холодные блонды после 50 лет часто делают лицо серым.

Холодний блонд вдалий вибір для жінок після 50 років
Холодный блонд. Фото из Instagram

Светло-каштановые и карамельные тона — универсальные. Работают для многих типов кожи, лучше сочетаются с сединой, чем темный шоколад. Мягкие русые оттенки с теплым подтоном — золотая середина между блондом и каштановым. Не такие требовательные в уходе, как блонд, но не такие тяжелые, как темные цвета.

Карамельні відтінки волосся найбільш універсальні
Русые волосы. Фото из Instagram

Эти оттенки не создают резкого контраста с сединой, поэтому отрастание менее заметно. Не надо красить волосы каждые две недели, можно растянуть до месяца.

Як волосся можна пофарбувати і вдома
Тонкое мелирование. Фото из Instagram

Кстати, легкие блики или тонкое мелирование вокруг лица освежают. Они добавляют объем, делают волосы визуально гуще, отвлекают внимание от седины. Это можно сделать и дома, но сложнее, чем однотонное окрашивание.

Ранее мы писали о том, как попробовать короткую стрижку без кардинальных изменений.

Также мы сообщали, какие стрижки могут только старить, поэтому стилисты советуют найти им альтернативу после 40 лет.

мода волосы стиль женщины за 50 лет цвет
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации