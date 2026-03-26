Україна
Главная Мода Самая распространенная ошибка при укладке волос, что старит лицо

Самая распространенная ошибка при укладке волос, что старит лицо

Дата публикации 26 марта 2026 16:04
Самая распространенная ошибка при укладке волос, что старит лицо
Укладка волос в салоне. Фото: freepik

С возрастом наши волосы меняются. Они становятся тоньше, слабее, ломче, а густота заметно снижается, особенно на макушке и в зоне пробора.

Как с этим бороться, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade.

Как правильно укладывать волосы с возрастом

Дело в том, что со временем меняются и черты лица: скулы теряют выразительность, линия челюсти становится мягче, кожа менее упругой. Поэтому даже стильная стрижка может не скрыть эти изменения. А неправильная укладка — наоборот, подчеркнуть их.

Звездный стилист Грегори Паттерсон уточнил, что форма стрижки — это только полдела. Не менее важна техника укладки. Чрезмерный объем, сильный начес или прическа, которая идет против естественного движения волос, может сделать образ грубым, подчеркнуть сухость и изящные участки волос. Даже маленькие детали имеют значение и способны изменить весь облик лица.

И самая распространенная ошибка, по мнению Паттерсона, — продолжать укладывать волосы так же, как раньше, даже если вы только что обновили стрижку.

Читайте также:

Если несколько лет придерживаться одной и той же формы, использовать те же инструменты и не менять подход к укладке, прическа будет выглядеть устаревшей. Поэтому важно экспериментировать: немного менять способ сушки, расческу, направление прядей. Новая стрижка должна "оживить" именно благодаря свежему подходу.

Еще один момент, который часто добавляет лет — классическое мелирование фольгой. Если осветлять пряди одинаково по всей длине без затемнения у корней, волосы будут выглядеть не так эффектно. Простое решение — немного затемнить корни и создать плавный переход оттенков. Это добавляет глубины волосам и делает образ современным.

Ранее мы писали о том, какие ошибки при мытье волос допускают большинство женщин. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue, это может вредить объему волос.

Также мы сообщали, с помощью каких причесок можно замаскировать отросшие корни волос. Издание Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple в деталях рассказало о том, что есть несколько способов это сделать без повторного окрашивания.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
