Стрижки 2026 года — модные образы, которые советуют ведущие стилисты

Короткие волосы часто воспринимают как временное ограничение: мол, ничего не сделаешь, придется ждать, пока отрастут. На самом деле это не так — именно короткая длина открывает новые способы выглядеть аккуратно и менять образ без часов у дзеркала.

Новини.LIVE расскажет, какие стрижки будут в тренде в 2026 году.

Самые актуальные стрижки от профессионалов

Каре уже давно перестало быть стандартом, который требует сложной укладки. Достаточно просто изменить пробор или немного взъерошить пряди руками — и внешность кажется совсем другой. Если хочется добавить текстуры, можно пройтись плойкой по нескольким прядям и прическа приобретет объем, как после салона.

Для тех, кто не любит укладывать волосы, есть пикси. Она подчеркивает лицо и выглядит интересно даже после простой сушки полотенцем.

Боб остается классическим вариантом — удобным и аккуратным, подходит практически всем. А вот стрижка Гарсон хоть немного и бунтарская, с рваными линиями и удлиненной челкой, но делает образ более живым.

Даже короткие волосы дают варианты для быстрых причесок: пучок, который легко дополнить яркой резинкой или платком, может превратить будничный образ в праздничный. Одним словом, просто нужно найти форму, которая подходит вам, и не бояться экспериментов.

