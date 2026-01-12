Видео
Главная Мода Азиатская стрижка, которую выбирают модницы в начале 2026 года

Азиатская стрижка, которую выбирают модницы в начале 2026 года

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:04
Главный тренд волос 2026 — почему азиатская стрижка покоряет всех
Стрижка. Фото: freepik

В начале 2026 года среди популярных стрижек заметно выделяется азиатский стиль. Он привлекает внимание минимализмом и деталями, которые делают прическу опрятной и легкой для повседневной жизни. Влияние на тренд дает не только мода, но и корейская, японская и китайская поп-культура: K-pop, дорамы, аниме и соцсети активно распространяют образы, которые затем повторяют в реальной жизни.

Новини.LIVE расскажет о новой стрижке сезона.

Читайте также:

Как выглядит азиатская стрижка

Азиатские стрижки отличаются точными линиями и стильными формами. Среди самых распространенных вариантов — ровное или слегка градуированное каре, удлиненные челки, многослойные стрижки, а также "see-through bangs" — полупрозрачная челка, которая делает лицо светлее и моложе.

Азиатская стрижка, которую выбирают модницы в начале 2026 года - фото 1
Градуированное каре. Фото из Instagram

Мужские прически обычно имеют объем сверху и аккуратные бока, что позволяет всегда выглядеть ухоженно. Вообще этот стиль ценится за универсальность. Он подходит к любому типу волос и форме лица, а укладка не занимает много времени — достаточно легкой текстуры или естественного блеска. Для более сложного эффекта используют легкие воски, текстурные спреи или фен, но даже без этого прическа выглядит опрятно.

Яка стрижка підходить різному типу обличчя
Девушка со стильной прической. Фото из Instagram

Помимо практичности, азиатский стиль подчеркивает индивидуальность. Он позволяет чувствовать себя современно, не следуя строгим стандартам. Легкие челки, многослойность — все это создает образ, который выглядит естественно, но при этом выделяет из толпы. Тренд отражает стремление молодежи к гармонии и легкости, а также желание экспериментировать с образом без чрезмерной сложности.

Ранее мы писали о том, как легко и быстро можно уложить боб в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие еще стрижки будут популярными в 2026 году.

