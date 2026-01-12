Відео
Головна Мода Азійська стрижка, яку обирають модниці на початку 2026 року

Азійська стрижка, яку обирають модниці на початку 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 16:04
Головний тренд волосся 2026 — чому азійська стрижка підкорює всіх
Стрижка. Фото: freepik

На початку 2026 року серед популярних стрижок помітно виділяється азійський стиль. Він привертає увагу мінімалізмом і деталями, які роблять зачіску охайною та легкою для повсякденного життя. Вплив на тренд дає не тільки мода, а й корейська, японська та китайська попкультура: K-pop, дорами, аніме та соцмережі активно поширюють образи, які потім повторюють у реальному житті.

Новини.LIVE розповість про нову стрижку сезону.

Читайте також:

Який вигляд має азійська стрижка

Азійські стрижки відрізняються точними лініями та стильними формами. Серед найпоширеніших варіантів — рівне або злегка градуйоване каре, подовжені чубчики, багатошарові стрижки, а також "see-through bangs" — напівпрозорий чубчик, який робить обличчя світлішим і молодшим.

Азійська стрижка, яку обирають модниці на початку 2026 року - фото 1
Градуйоване каре. Фото з Instagram

Чоловічі зачіски зазвичай мають об’єм зверху та акуратні боки, що дозволяє завжди мати доглянутий вигляд. Взагалі цей стиль цінується за універсальність. Він підходить до будь-якого типу волосся і форми обличчя, а укладка не займає багато часу — досить легкої текстури або природного блиску. Для більш складного ефекту використовують легкі воски, текстурні спреї або фен, але навіть без цього зачіска має охайний вигляд.

Яка стрижка підходить різному типу обличчя
Дівчина зі стильною зачіскою. Фото з Instagram

Окрім практичності, азійський стиль підкреслює індивідуальність. Він дозволяє відчувати себе сучасно, не слідуючи суворим стандартам. Легкі чубчики, багатошаровість — усе це створює образ, що має природний вигляд, але водночас виділяє з натовпу. Тренд відображає прагнення молоді до гармонії та легкості, а також бажання експериментувати з образом без надмірної складності.

Раніше ми писали про те, як легко і швидко можна вкласти боб цього сезону.

Також ми повідомляли, які ще стрижки будуть популярними у 2026 році.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
