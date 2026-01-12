Головний тренд волосся 2026 — чому азійська стрижка підкорює всіх

Стрижка. Фото: freepik

На початку 2026 року серед популярних стрижок помітно виділяється азійський стиль. Він привертає увагу мінімалізмом і деталями, які роблять зачіску охайною та легкою для повсякденного життя. Вплив на тренд дає не тільки мода, а й корейська, японська та китайська попкультура: K-pop, дорами, аніме та соцмережі активно поширюють образи, які потім повторюють у реальному житті.

Новини.LIVE розповість про нову стрижку сезону.

Який вигляд має азійська стрижка

Азійські стрижки відрізняються точними лініями та стильними формами. Серед найпоширеніших варіантів — рівне або злегка градуйоване каре, подовжені чубчики, багатошарові стрижки, а також "see-through bangs" — напівпрозорий чубчик, який робить обличчя світлішим і молодшим.

Градуйоване каре. Фото з Instagram

Чоловічі зачіски зазвичай мають об’єм зверху та акуратні боки, що дозволяє завжди мати доглянутий вигляд. Взагалі цей стиль цінується за універсальність. Він підходить до будь-якого типу волосся і форми обличчя, а укладка не займає багато часу — досить легкої текстури або природного блиску. Для більш складного ефекту використовують легкі воски, текстурні спреї або фен, але навіть без цього зачіска має охайний вигляд.

Дівчина зі стильною зачіскою. Фото з Instagram

Окрім практичності, азійський стиль підкреслює індивідуальність. Він дозволяє відчувати себе сучасно, не слідуючи суворим стандартам. Легкі чубчики, багатошаровість — усе це створює образ, що має природний вигляд, але водночас виділяє з натовпу. Тренд відображає прагнення молоді до гармонії та легкості, а також бажання експериментувати з образом без надмірної складності.

