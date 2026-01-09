Видео
Главная Мода Роскошная стрижка 2026 года, которая изменит ваш образ навсегда

Роскошная стрижка 2026 года, которая изменит ваш образ навсегда

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 16:01
Самая роскошная стрижка 2026 года — стиль 90-х, который не выйдет из моды
Стрижка. Фото: freepik

В 2026 году в моду возвращается стрижка бикси — сочетание боба и пикси, которая была популярной в 90-х. Она подойдет женщинам всех возрастов и не требует сложного ухода, но при этом меняет образ и делает его более выразительным.

Издание Vogue рассказало об этой стрижке почти все.

Бикси легко узнать: волосы короткие на затылке и немного длиннее спереди, чтобы их можно было провести пальцами или заправить за уши. Такая форма позволяет подчеркнуть контуры лица, но не делает прическу слишком радикальной. Эту стрижку носили Камерон Диаз, Хэлли Берри и Вайнона Райдер, а сейчас ее выбирают Флоренс Пью и Джордан Данн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенность бикси в том, что она сочетает четкость пикси с мягкими линиями боба. Благодаря этому прическа имеет естественный вид, даже если не пользоваться феном или стайлингом. Волосы можно просто высушить полотенцем или на воздухе, а затем немного подправить пальцами.

Бикси легко трансформировать. Если хочется более сдержанного образа, пряди спереди можно немного пригладить. Для игривого эффекта — немного взъерошить и добавить текстурного спрея. Такая стрижка подходит как для тонких, так и для густых волос, и особенно удачно смотрится на волосах средней длины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Каннском кинофестивале в этом году Хэлли Берри снова появилась в своем культовом бикси, а Шэрон Стоун вернулась к образу из "Основного инстинкта". Для тех, кто хочет обновить вид без радикальных изменений, эта стрижка — практичный и стильный вариант.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
