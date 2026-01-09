Відео
Головна Мода Розкішна стрижка 2026 року, яка змінить ваш образ назавжди

Розкішна стрижка 2026 року, яка змінить ваш образ назавжди

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 16:01
Найрозкішніша стрижка 2026 року — стиль 90-х, який не вийде з моди
Стрижка. Фото: freepik

У 2026 році в моду повертається стрижка біксі — поєднання бобу та піксі, яка була популярною у 90-х. Вона підійде жінкам різного віку і не вимагає складного догляду, але водночас змінює образ і робить його більш виразним.

Видання Vogue розповіло про цю стрижку майже все.

Читайте також:

Як впізнати найпопулярнішу стрижку 2026

Біксі легко впізнати: волосся коротке на потилиці і трохи довше спереду, щоб його можна було провести пальцями або заправити за вуха. Така форма дозволяє підкреслити контури обличчя, але не робить зачіску надто радикальною. Цю стрижку носили Камерон Діаз, Геллі Беррі та Вайнона Райдер, а зараз її обирають Флоренс П’ю та Джордан Данн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особливість біксі в тому, що вона поєднує чіткість піксі з м’якими лініями бобу. Завдяки цьому зачіска має природний вигляд, навіть якщо не користуватися феном або стайлінгом. Волосся можна просто висушити рушником або на повітрі, а потім трохи підправити пальцями.

Біксі легко трансформувати. Якщо хочеться більш стриманого образу, пасма спереду можна трохи пригладити. Для грайливого ефекту — трохи скуйовдити і додати текстурного спрею. Така стрижка підходить як для тонкого, так і для густого волосся, і найкращий вигляд має на волоссі середньої довжини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Каннському кінофестивалі цього року Геллі Беррі знову з’явилася у своїй культовій біксі, а Шерон Стоун повернулася до образу з "Основного інстинкту". Для тих, хто хоче оновити вигляд без радикальних змін, ця стрижка — практичний і стильний варіант.

Раніше ми писали про те, які стрижки після 40 років на думку стилістів стануть найгіршим вибором. 

Також ми повідомляли, які стрижки зададуть тон у 2026 році і здатні кардинально змінити образ.

мода тренди стрижки стиль 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
