Головна Мода Стрижки, що будуть в моді в 2026 році — поради стилістів

Стрижки, що будуть в моді в 2026 році — поради стилістів

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:01
Стрижки 2026 року — модні образи, які радять провідні стилісти
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Коротке волосся часто сприймають як тимчасове обмеження: мовляв, нічого не зробиш, доведеться чекати, поки відросте. Насправді це не так — саме коротка довжина відкриває нові способи мати акуратний вигляд і змінювати образ без годин біля дзеркала.

Новини.LIVE розповість, які стрижки будуть в тренді 2026 року.

Читайте також:

Найактуальніші стрижки від професіоналів

Каре вже давно перестало бути стандартом, який потребує складної укладки. Досить просто змінити проділ або трохи скуйовдити пасма руками — і зовнішність здається зовсім іншою. Якщо хочеться додати текстури, можна пройтися плойкою по кількох пасмах і зачіска набуде об’єму, як після салону.

Каре - є універсальним вибором 2026 року
Каре. Фото з Instagram

Для тих, хто не любить укладати волосся, є піксі. Вона підкреслює обличчя і має цікавий вигляд навіть після простого сушіння рушником.

Піксі, що завжди має цікавий вигляд
Піксі. Фото з Instagram

Боб залишається класичним варіантом — зручним і акуратним, підходить практично всім. А от стрижка Гарсон хоч трохи і бунтарська, з рваними лініями і подовженим чубчиком, але робить образ більш живим.

Боб для стильних і впевнених в собі жінок
Боб. Фото з Instagram

Навіть коротке волосся дає варіанти для швидких зачісок: пучок, який легко доповнити яскравою гумкою або хустинкою, може перетворити буденний образ на святковий. Одним словом, просто потрібно знайти форму, яка підходить вам, і не боятися експериментів.

Раніше ми писали про те, які стрижки в азійському стилі будуть популярними у 2026 році.

Також ми повідомляли, що певні стрижки додають віку після 40 років. Жінкам у цьому віці радять відмовитися від кардинальних змін.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
