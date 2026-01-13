Стрижки 2026 року — модні образи, які радять провідні стилісти

Стрижки, що будуть в моді в 2026 році — поради стилістів
Коротке волосся часто сприймають як тимчасове обмеження: мовляв, нічого не зробиш, доведеться чекати, поки відросте. Насправді це не так — саме коротка довжина відкриває нові способи мати акуратний вигляд і змінювати образ без годин біля дзеркала.
Новини.LIVE розповість, які стрижки будуть в тренді 2026 року.
Найактуальніші стрижки від професіоналів
Каре вже давно перестало бути стандартом, який потребує складної укладки. Досить просто змінити проділ або трохи скуйовдити пасма руками — і зовнішність здається зовсім іншою. Якщо хочеться додати текстури, можна пройтися плойкою по кількох пасмах і зачіска набуде об’єму, як після салону.
Для тих, хто не любить укладати волосся, є піксі. Вона підкреслює обличчя і має цікавий вигляд навіть після простого сушіння рушником.
Боб залишається класичним варіантом — зручним і акуратним, підходить практично всім. А от стрижка Гарсон хоч трохи і бунтарська, з рваними лініями і подовженим чубчиком, але робить образ більш живим.
Навіть коротке волосся дає варіанти для швидких зачісок: пучок, який легко доповнити яскравою гумкою або хустинкою, може перетворити буденний образ на святковий. Одним словом, просто потрібно знайти форму, яка підходить вам, і не боятися експериментів.
