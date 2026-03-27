Правильный уход за жирными волосами: советы от парикмахеров

Правильный уход за жирными волосами: советы от парикмахеров

Дата публикации 27 марта 2026 23:07
Девушка смотрит в зеркало. Фото: freepik

Утром вы просыпаетесь с великолепной шевелюрой, а уже к вечеру волосы кажутся жирными и без объема? Знакомая ситуация для многих, но это не приговор. С несколькими простыми приемами можно дольше сохранять свежесть и красоту волос без ежедневного мытья.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на City Magazine.

Как ухаживать за жирными волосами

Сухой шампунь перед сном

Многие считают, что сухой шампунь используют только в спешке. На самом деле, если нанести его на корни вечером, он впитает избыток кожного жира, пока вы спите. И тогда на утро волосы будут иметь свежий вид.

Использование фена

Читайте также:

Не бойтесь сушить волосы феном, но делайте это разумно. Направляйте тепло на корни, чтобы немного уменьшить влажность кожи головы и добавить объема. Длину и кончики оставляйте сохнуть естественно — так они меньше пересушиваются.

Избегайте пара из душа

Горячий душ и пар стимулируют работу сальных желез, и волосы быстрее жирнеют. Если не готовы отказаться от горячей воды, попробуйте шапочку для душа. Она защитит волосы от лишней влаги и поможет сохранить чистоту корней.

А еще мы часто даже не замечаем, как постоянно трогаем волосы, но зря. На руках скапливается жир и грязь, которые переносятся на корни. Чем меньше вы касаетесь волос, тем дольше они будут выглядеть свежими.

Прически, которые спасают день

Иногда на помощь приходят простые прически:

  • гладкий низкий хвост с центральным пробором;
  • объемный высокий пучок;
  • или одна коса, маскирующая жирность и добавляющая текстуры.

Все эти маленькие хитрости помогут вам реже мыть волосы и поддерживать их здоровый вид.

Ранее мы писали о том, какие ошибки при мытье волос может допустить каждая. Новини.LIVE со ссылкой на Vogue, поделился мнением фармацевта Гелены Родеро по этому поводу.

Также мы сообщали, что набирает популярность домашнее окрашивание. Издание Новини.LIVE рассказало об актуальных оттенках для женщин 50+, которые освежают внешний вид.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
