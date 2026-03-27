Правильный уход за жирными волосами: советы от парикмахеров

Девушка смотрит в зеркало.

Утром вы просыпаетесь с великолепной шевелюрой, а уже к вечеру волосы кажутся жирными и без объема? Знакомая ситуация для многих, но это не приговор. С несколькими простыми приемами можно дольше сохранять свежесть и красоту волос без ежедневного мытья.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на City Magazine.

Как ухаживать за жирными волосами

Сухой шампунь перед сном

Многие считают, что сухой шампунь используют только в спешке. На самом деле, если нанести его на корни вечером, он впитает избыток кожного жира, пока вы спите. И тогда на утро волосы будут иметь свежий вид.

Использование фена

Не бойтесь сушить волосы феном, но делайте это разумно. Направляйте тепло на корни, чтобы немного уменьшить влажность кожи головы и добавить объема. Длину и кончики оставляйте сохнуть естественно — так они меньше пересушиваются.

Избегайте пара из душа

Горячий душ и пар стимулируют работу сальных желез, и волосы быстрее жирнеют. Если не готовы отказаться от горячей воды, попробуйте шапочку для душа. Она защитит волосы от лишней влаги и поможет сохранить чистоту корней.

А еще мы часто даже не замечаем, как постоянно трогаем волосы, но зря. На руках скапливается жир и грязь, которые переносятся на корни. Чем меньше вы касаетесь волос, тем дольше они будут выглядеть свежими.

Прически, которые спасают день

Иногда на помощь приходят простые прически:

гладкий низкий хвост с центральным пробором;

объемный высокий пучок;

или одна коса, маскирующая жирность и добавляющая текстуры.

Все эти маленькие хитрости помогут вам реже мыть волосы и поддерживать их здоровый вид.

