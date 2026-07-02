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Головна Мода Стильна прикраса літа-2026, яка знову повернулася в тренди

Стильна прикраса літа-2026, яка знову повернулася в тренди

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 10:43
Знову в центрі уваги: головна прикраса літа та варіанти її стилізації
Гарні прикраси на руках. Колаж: Новини.LIVE

Мінімалізм поступово відходить на другий план, а його місце займають більш помітні та сміливі аксесуари. Цього літа особливу увагу модниць привернули великі кільця, які легко стають головною деталлю образу. Якщо раніше перевагу віддавали тонким і ледь помітним прикрасам, то зараз у тренді зовсім інший підхід — чим виразніше кільце, тим краще.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

Прикраса, яка опинилася в центрі уваги

Об'ємні моделі з металу, кольорової емалі, каміння або незвичних матеріалів дедалі частіше з'являються не лише на подіумах, а й у повсякденних образах. Такі прикраси не потребують додаткових акцентів, адже самі привертають до себе увагу та додають характеру навіть найпростішому вбранню.

Прикраси, які впишуться в сучасний ритм міста
Витончені українські прикраси. Фото з Instagram

Окремий тренд сезону — носити одразу кілька кілець. Причому правила тут майже відсутні. Можна поєднувати гладкі металеві моделі з фактурними, додавати кольорові вставки або комбінувати різні відтінки металу. Саме така легка недбалість і є основою сучасного стилю.

Масивні кільця зараз в моді
Масивні кільця. Фото з Instagram

Масивні кільця мають дуже ефектний вигляд у поєднанні з базовими речами. Звичайна біла сорочка, лляна сукня чи простий топ одразу набувають зовсім іншого настрою, якщо доповнити їх кількома акцентними прикрасами на руках.

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Мода цього літа вкотре доводить, що аксесуари вже давно перестали бути лише доповненням. Вони дедалі частіше задають настрій усьому образу, а великі кільця стали одним із найпомітніших способів це продемонструвати.

Раніше ми писали про годинник у стилі 70-х, який набуває популярності цього року. Це були сміливі рішення для тих часів, які актуальні й зараз.

Також Новини.LIVE повідомляли, які аксесуари ідеально доповнять будь-який образ у 2026. На літо це те, що треба кожній модниці.

тренди аксесуари прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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