Головна Мода Головні аксесуари цього сезону: ідеально доповнять образ

Головні аксесуари цього сезону: ідеально доповнять образ

Дата публікації: 16 квітня 2026 11:14
Які аксесуари стануть ідеальним доповненням будь-якого образу: універсальна база
Аксесуари. Фото: freepik

Аксесуари — важлива частина образу. Одяг може бути простим і навіть базовим, але саме деталі грають важливу роль. Іноді це цілком може бути одна сумка або прикраса.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan

Актуальні аксесуари в сезоні весна-2026

Окуляри-маска

Мова про масивні окуляри, що закривають майже половину обличчя. Такі окуляри добре поєднуються з верхнім одягом із високим коміром, об’ємними куртками або простими базовими речами. 

Сумки-циліндри

Якщо раніше їх частіше використовували у спортивних образах, то зараз ситуація змінилася. Великі циліндричні сумки неможливо не помітити на подіумах SS26.

Сумки-циліндри стали особливо популярними
Prada. Фото з Cosmopolitan

У колекціях Prada такі моделі працюють в образі як повноцінний fashion-аксесуар.

Сережки у формі квітів

Це один із найжіночніших трендів сезону. Великі квіткові сережки одразу привертають увагу, навіть якщо образ максимально простий. У колекціях Chanel такі прикраси нагадують маленькі арт-об’єкти, які ви можливо захочете мати у своїй колекції.

Шовкова хустинка

Про хустинки вже сказано багато, але вони все одно не втрачають актуальності. Їх можна носити на шиї, у волоссі, на сумці або навіть як пояс. Тоді кожен ваш образ буде мати трохи грайливий вигляд. 

Широкі ремені з ланцюжками

Ремені цього сезону стали окремою частиною стилю. У колекціях Celine такі ремені часто використовують як акцент на талії поверх пальт або тренчів. З таким аксесуаром образ буде мати особливий вигляд.

Широкі ремені з ланцюжками носять з тренчами
Chloe. Фото з Cosmopolitan

Масивні браслети та кольє

Великі прикраси повертаються щоразу, коли мода втомлюється від мінімалізму. У нових колекціях Zimmermann такі аксесуари часто поєднують із яскравими тканинами та відкритими силуетами. Їх можна носити окремо або міксувати між собою.

Сумка з однією ручкою

Структуровані сумки з короткою ручкою після показів Christian Dior стали популярними. Такі сумки легко вписуються і в діловий стиль, і в більш розслаблені образи з джинсами чи сукнями. У цьому і є їх універсальність, за що їх так і цінують.

Підвіски-гаманці

Функціональність теж може мати цікавий вигляд. Гаманці, які носять як підвіски, знову в тренді. Вони впишуться в найсміливіший образ цієї весни.

Підвіска-гаманець трендова і функціональна річ 2026 року
Сoach. Фото з Cosmopolitan

Пояси з китицями

У колекціях Chloe такі пояси часто використовують як стилізаційний елемент, а не лише як функціональну річ. Їх носять із сукнями, легкими тканинами та образами в стилі сафарі.

Раніше ми писали про те, чому стало модним носити кепку задом наперед. Насправді у цього тренда є ціла історія, яка можливо буде вам цікава.

Також Новини.LIVE повідомляли, який аксесуар для волосся буде актуальним у 2026 році. На ньому зробила акцент в своєму образі акторка "Дивні дива".

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
