Які аксесуари стануть ідеальним доповненням будь-якого образу: універсальна база

Головні аксесуари цього сезону: ідеально доповнять образ
Аксесуари — важлива частина образу. Одяг може бути простим і навіть базовим, але саме деталі грають важливу роль. Іноді це цілком може бути одна сумка або прикраса.
Актуальні аксесуари в сезоні весна-2026
Окуляри-маска
Мова про масивні окуляри, що закривають майже половину обличчя. Такі окуляри добре поєднуються з верхнім одягом із високим коміром, об’ємними куртками або простими базовими речами.
Сумки-циліндри
Якщо раніше їх частіше використовували у спортивних образах, то зараз ситуація змінилася. Великі циліндричні сумки неможливо не помітити на подіумах SS26.
У колекціях Prada такі моделі працюють в образі як повноцінний fashion-аксесуар.
Сережки у формі квітів
Це один із найжіночніших трендів сезону. Великі квіткові сережки одразу привертають увагу, навіть якщо образ максимально простий. У колекціях Chanel такі прикраси нагадують маленькі арт-об’єкти, які ви можливо захочете мати у своїй колекції.
Шовкова хустинка
Про хустинки вже сказано багато, але вони все одно не втрачають актуальності. Їх можна носити на шиї, у волоссі, на сумці або навіть як пояс. Тоді кожен ваш образ буде мати трохи грайливий вигляд.
Широкі ремені з ланцюжками
Ремені цього сезону стали окремою частиною стилю. У колекціях Celine такі ремені часто використовують як акцент на талії поверх пальт або тренчів. З таким аксесуаром образ буде мати особливий вигляд.
Масивні браслети та кольє
Великі прикраси повертаються щоразу, коли мода втомлюється від мінімалізму. У нових колекціях Zimmermann такі аксесуари часто поєднують із яскравими тканинами та відкритими силуетами. Їх можна носити окремо або міксувати між собою.
Сумка з однією ручкою
Структуровані сумки з короткою ручкою після показів Christian Dior стали популярними. Такі сумки легко вписуються і в діловий стиль, і в більш розслаблені образи з джинсами чи сукнями. У цьому і є їх універсальність, за що їх так і цінують.
Підвіски-гаманці
Функціональність теж може мати цікавий вигляд. Гаманці, які носять як підвіски, знову в тренді. Вони впишуться в найсміливіший образ цієї весни.
Пояси з китицями
У колекціях Chloe такі пояси часто використовують як стилізаційний елемент, а не лише як функціональну річ. Їх носять із сукнями, легкими тканинами та образами в стилі сафарі.
Раніше ми писали про те, чому стало модним носити кепку задом наперед. Насправді у цього тренда є ціла історія, яка можливо буде вам цікава.
Також Новини.LIVE повідомляли, який аксесуар для волосся буде актуальним у 2026 році. На ньому зробила акцент в своєму образі акторка "Дивні дива".
