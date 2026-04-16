Какие аксессуары станут идеальным дополнением любого образа: универсальная база

Аксессуары. Фото: freepik

Аксессуары — важная часть образа. Одежда может быть простой и даже базовой, но именно детали играют важную роль. Иногда это вполне может быть одна сумка или украшение.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Актуальные аксессуары в сезоне весна-2026

Очки-маска

Речь о массивных очках, закрывающих почти половину лица. Такие очки хорошо сочетаются с верхней одеждой с высоким воротником, объемными куртками или простыми базовыми вещами.

Сумки-цилиндры

Если раньше их чаще использовали в спортивных образах, то сейчас ситуация изменилась. Большие цилиндрические сумки невозможно не заметить на подиумах SS26.

Prada. Фото из Cosmopolitan

В коллекциях Prada такие модели работают в образе как полноценный fashion-аксессуар.

Серьги в форме цветов

Это один из самых женственных трендов сезона. Крупные цветочные серьги сразу привлекают внимание, даже если образ максимально простой. В коллекциях Chanel такие украшения напоминают маленькие арт-объекты, которые вы возможно захотите иметь в своей коллекции.

Шелковый платок

О платках уже сказано много, но они все равно не теряют актуальности. Их можно носить на шее, в волосах, на сумке или даже как пояс. Тогда каждый ваш образ будет иметь немного игривый вид.

Широкие ремни с цепочками

Ремни в этом сезоне стали отдельной частью стиля. В коллекциях Celine такие ремни часто используют как акцент на талии поверх пальто или тренчей. С таким аксессуаром образ будет выглядеть по-особенному.

Chloe. Фото из Cosmopolitan

Массивные браслеты и колье

Крупные украшения возвращаются каждый раз, когда мода устает от минимализма. В новых коллекциях Zimmermann такие аксессуары часто сочетают с яркими тканями и открытыми силуэтами. Их можно носить отдельно или миксовать между собой.

Сумка с одной ручкой

Структурированные сумки с короткой ручкой после показов Christian Dior стали популярными. Такие сумки легко вписываются и в деловой стиль, и в более расслабленные образы с джинсами или платьями. В этом и есть их универсальность, за что их так и ценят.

Подвески-кошельки

Функциональность тоже может иметь интересный вид. Кошельки, которые носят как подвески, снова в тренде. Они впишутся в самый смелый образ этой весны.

Соасh. Фото из Cosmopolitan

Пояса с кистями

В коллекциях Chloe такие пояса часто используют как стилизационный элемент, а не только как функциональную вещь. Их носят с платьями, легкими тканями и образами в стиле сафари.

