Какие аксессуары станут идеальным дополнением любого образа: универсальная база

Главные аксессуары этого сезона: идеально дополнят образ
Аксессуары — важная часть образа. Одежда может быть простой и даже базовой, но именно детали играют важную роль. Иногда это вполне может быть одна сумка или украшение.
Актуальные аксессуары в сезоне весна-2026
Очки-маска
Речь о массивных очках, закрывающих почти половину лица. Такие очки хорошо сочетаются с верхней одеждой с высоким воротником, объемными куртками или простыми базовыми вещами.
Сумки-цилиндры
Если раньше их чаще использовали в спортивных образах, то сейчас ситуация изменилась. Большие цилиндрические сумки невозможно не заметить на подиумах SS26.
В коллекциях Prada такие модели работают в образе как полноценный fashion-аксессуар.
Серьги в форме цветов
Это один из самых женственных трендов сезона. Крупные цветочные серьги сразу привлекают внимание, даже если образ максимально простой. В коллекциях Chanel такие украшения напоминают маленькие арт-объекты, которые вы возможно захотите иметь в своей коллекции.
Шелковый платок
О платках уже сказано много, но они все равно не теряют актуальности. Их можно носить на шее, в волосах, на сумке или даже как пояс. Тогда каждый ваш образ будет иметь немного игривый вид.
Широкие ремни с цепочками
Ремни в этом сезоне стали отдельной частью стиля. В коллекциях Celine такие ремни часто используют как акцент на талии поверх пальто или тренчей. С таким аксессуаром образ будет выглядеть по-особенному.
Массивные браслеты и колье
Крупные украшения возвращаются каждый раз, когда мода устает от минимализма. В новых коллекциях Zimmermann такие аксессуары часто сочетают с яркими тканями и открытыми силуэтами. Их можно носить отдельно или миксовать между собой.
Сумка с одной ручкой
Структурированные сумки с короткой ручкой после показов Christian Dior стали популярными. Такие сумки легко вписываются и в деловой стиль, и в более расслабленные образы с джинсами или платьями. В этом и есть их универсальность, за что их так и ценят.
Подвески-кошельки
Функциональность тоже может иметь интересный вид. Кошельки, которые носят как подвески, снова в тренде. Они впишутся в самый смелый образ этой весны.
Пояса с кистями
В коллекциях Chloe такие пояса часто используют как стилизационный элемент, а не только как функциональную вещь. Их носят с платьями, легкими тканями и образами в стиле сафари.
Ранее мы писали о том, почему стало модным носить кепку задом наперед. На самом деле у этого тренда есть целая история, которая возможно будет вам интересна.
Также Новини.LIVE сообщали, какой аксессуар для волос будет актуальным в 2026 году. На нем сделала акцент в своем образе актриса "Очень странные дела".
