Культовий аксесуар 70-х знову з'явився в трендах: модна модель годинника

Рідкісний бохо-годинник 70-х, який хочуть усі модниці цього року
Мода постійно повертає нас до минулого, але не кожна епоха викликає такий інтерес, як 1970-ті. Можливо, тому що це був час, коли люди не дуже переймалися стриманістю. Яскраві кольори, незвичні форми, великі прикраси — усе мало привертати увагу. І годинники не стали винятком.
Повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.
Якщо подивитися на моделі того часу, одразу впадає в око одна річ: їх точно не створювали для того, щоб просто показувати час. Багато з них більше нагадували ювелірні вироби. Золоті браслети, незвичайні корпуси, кольорове каміння на циферблатах — усе це мало сміливий вигляд навіть за мірками сімдесятих.
Які годинники були популярними в 70-х
Саме тоді виробники почали активно експериментувати з матеріалами. Замість звичних циферблатів у хід пішли малахіт, лазурит, бірюза та інше декоративне каміння. Для годинникової індустрії це був досить незвичний крок. Камінь потрібно було обробити настільки тонко, щоб він помістився в корпус і не тріснув. Робота була складною, тому готові екземпляри завжди вважалися особливими.
Не дивно, що сьогодні такі моделі знову викликають інтерес. На тлі однакових мінімалістичних годинників вони виглядають набагато живіше. У них є характер. Навіть два циферблати з одного каменю можуть відрізнятися малюнком і відтінком.
Одним із брендів, який свого часу зробив кам'яні циферблати справжнім трендом, був Rolex. Деякі моделі Day-Date із лазуритом або яшмою зараз продаються за суми, які ще кілька років тому здавалися неймовірними. Колекціонери цінують їх не лише за рідкість, а й за той самий настрій сімдесятих, який неможливо сплутати ні з чим іншим.
Втім, популярність таких годинників пов'язана не тільки з ностальгією. Схоже, люди просто трохи втомилися від надто правильного дизайну. Останні роки ми бачили безліч стриманих моделей у нейтральних кольорах. А зараз увагу знову привертають речі, у яких є індивідуальність.
Це добре видно і по сучасних колекціях. Бренди все частіше звертаються до власних архівів. Piaget повертає форми, які свого часу зробили його знаменитим. Dior знову експериментує з годинниками-підвісками. Bvlgari продовжує розвивати ідею, де годинник є частиною ювелірної прикраси, а не окремим аксесуаром.
Цікаво, що саме сімдесяті подарували нам і деякі з найвідоміших моделей в історії. Тоді з'явилися годинники з інтегрованими браслетами та незвичною геометрією корпусів. На той момент вони виглядали дуже сучасно, а сьогодні вже вважаються класикою.
Мабуть, у цьому й криється головний секрет нинішнього повернення стилю 1970-х. Він не намагається бути ідеальним. Навпаки, він трохи зухвалий, місцями навіть надмірний. Але саме через це його легко впізнати.
Раніше ми писали про те, який аксесуар для волосся пропонує носити у 2026 році зірка серіалу "Дивні дива". Він буде актуальним в літній сезон.
Також Новини.LIVE повідомляли, яка сумка Gucci з образу Лесі Нікітюк привернула увагу. В неї точно варто інвестувати, адже це та модель, яка завжди в моді.