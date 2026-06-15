Культовий аксесуар 70-х знову з'явився в трендах: модна модель годинника

Дівчина з годинником. Фото: magnific

Мода постійно повертає нас до минулого, але не кожна епоха викликає такий інтерес, як 1970-ті. Можливо, тому що це був час, коли люди не дуже переймалися стриманістю. Яскраві кольори, незвичні форми, великі прикраси — усе мало привертати увагу. І годинники не стали винятком.

Повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Якщо подивитися на моделі того часу, одразу впадає в око одна річ: їх точно не створювали для того, щоб просто показувати час. Багато з них більше нагадували ювелірні вироби. Золоті браслети, незвичайні корпуси, кольорове каміння на циферблатах — усе це мало сміливий вигляд навіть за мірками сімдесятих.

Які годинники були популярними в 70-х

Саме тоді виробники почали активно експериментувати з матеріалами. Замість звичних циферблатів у хід пішли малахіт, лазурит, бірюза та інше декоративне каміння. Для годинникової індустрії це був досить незвичний крок. Камінь потрібно було обробити настільки тонко, щоб він помістився в корпус і не тріснув. Робота була складною, тому готові екземпляри завжди вважалися особливими.

Петула Кларк у годиннику Piaget, 1970 рік. Фото з Vogue

Не дивно, що сьогодні такі моделі знову викликають інтерес. На тлі однакових мінімалістичних годинників вони виглядають набагато живіше. У них є характер. Навіть два циферблати з одного каменю можуть відрізнятися малюнком і відтінком.

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Одним із брендів, який свого часу зробив кам'яні циферблати справжнім трендом, був Rolex. Деякі моделі Day-Date із лазуритом або яшмою зараз продаються за суми, які ще кілька років тому здавалися неймовірними. Колекціонери цінують їх не лише за рідкість, а й за той самий настрій сімдесятих, який неможливо сплутати ні з чим іншим.

Втім, популярність таких годинників пов'язана не тільки з ностальгією. Схоже, люди просто трохи втомилися від надто правильного дизайну. Останні роки ми бачили безліч стриманих моделей у нейтральних кольорах. А зараз увагу знову привертають речі, у яких є індивідуальність.

Це добре видно і по сучасних колекціях. Бренди все частіше звертаються до власних архівів. Piaget повертає форми, які свого часу зробили його знаменитим. Dior знову експериментує з годинниками-підвісками. Bvlgari продовжує розвивати ідею, де годинник є частиною ювелірної прикраси, а не окремим аксесуаром.

Золотий годинник-браслет із діамантами та різнокольоровим коштовним камінням, Bvlgari. Фото з Vogue

Цікаво, що саме сімдесяті подарували нам і деякі з найвідоміших моделей в історії. Тоді з'явилися годинники з інтегрованими браслетами та незвичною геометрією корпусів. На той момент вони виглядали дуже сучасно, а сьогодні вже вважаються класикою.

Мабуть, у цьому й криється головний секрет нинішнього повернення стилю 1970-х. Він не намагається бути ідеальним. Навпаки, він трохи зухвалий, місцями навіть надмірний. Але саме через це його легко впізнати.

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