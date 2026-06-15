Культовый аксессуар 70-х снова в тренде: модная модель часов

Девушка с часами. Фото: magnific

Мода постоянно возвращает нас в прошлое, но не каждая эпоха вызывает такой интерес, как 1970-е. Возможно, потому что это было время, когда люди не особо заботились о сдержанности. Яркие цвета, необычные формы, крупные украшения — все должно было привлекать внимание. И часы не стали исключением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если посмотреть на модели того времени, сразу бросается в глаза одна вещь: их точно не создавали для того, чтобы просто показывать время. Многие из них больше напоминали ювелирные изделия. Золотые браслеты, необычные корпуса, цветные камни на циферблатах — все это выглядело смело даже по меркам семидесятых.

Какие часы были популярны в 70-х

Именно тогда производители начали активно экспериментировать с материалами. Вместо привычных циферблатов в ход пошли малахит, лазурит, бирюза и другие декоративные камни. Для часовой индустрии это был довольно необычный шаг. Камень нужно было обработать настолько тонко, чтобы он поместился в корпус и не треснул. Работа была сложной, поэтому готовые экземпляры всегда считались особенными.

Петула Кларк в часах Piaget, 1970 год. Фото из Vogue

Неудивительно, что сегодня такие модели вновь вызывают интерес. На фоне одинаковых минималистичных часов они выглядят гораздо живее. У них есть характер. Даже два циферблата из одного камня могут отличаться рисунком и оттенком.

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Одним из брендов, который в свое время сделал каменные циферблаты настоящим трендом, был Rolex. Некоторые модели Day-Date с лазуритом или яшмой сейчас продаются за суммы, которые еще несколько лет назад казались невероятными. Коллекционеры ценят их не только за редкость, но и за тот самый настрой семидесятых, который невозможно спутать ни с чем другим.

Впрочем, популярность таких часов связана не только с ностальгией. Похоже, люди просто немного устали от слишком правильного дизайна. В последние годы мы видели множество сдержанных моделей в нейтральных цветах. А сейчас внимание снова привлекают вещи, в которых есть индивидуальность.

Это хорошо видно и по современным коллекциям. Бренды все чаще обращаются к собственным архивам. Piaget возвращает формы, которые в свое время сделали его знаменитым. Dior снова экспериментирует с часами-подвесками. Bvlgari продолжает развивать идею, при которой часы являются частью ювелирного украшения, а не отдельным аксессуаром.

Золотые часы-браслет с бриллиантами и разноцветными драгоценными камнями, Bvlgari. Фото из Vogue

Интересно, что именно семидесятые подарили нам и некоторые из самых известных моделей в истории. Тогда появились часы с интегрированными браслетами и необычной геометрией корпусов. На тот момент они выглядели очень современно, а сегодня уже считаются классикой.

Пожалуй, в этом и кроется главный секрет нынешнего возвращения стиля 1970-х. Он не пытается быть идеальным. Наоборот, он немного дерзкий, местами даже чрезмерный. Но именно благодаря этому его легко узнать.

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