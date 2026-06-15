Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Редкие часы в стиле бохо 70-х, что в этом году хотят все модницы

Редкие часы в стиле бохо 70-х, что в этом году хотят все модницы

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 11:25
Культовый аксессуар 70-х снова в тренде: модная модель часов
Девушка с часами. Фото: magnific

Мода постоянно возвращает нас в прошлое, но не каждая эпоха вызывает такой интерес, как 1970-е. Возможно, потому что это было время, когда люди не особо заботились о сдержанности. Яркие цвета, необычные формы, крупные украшения — все должно было привлекать внимание. И часы не стали исключением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Если посмотреть на модели того времени, сразу бросается в глаза одна вещь: их точно не создавали для того, чтобы просто показывать время. Многие из них больше напоминали ювелирные изделия. Золотые браслеты, необычные корпуса, цветные камни на циферблатах — все это выглядело смело даже по меркам семидесятых.

Какие часы были популярны в 70-х

Именно тогда производители начали активно экспериментировать с материалами. Вместо привычных циферблатов в ход пошли малахит, лазурит, бирюза и другие декоративные камни. Для часовой индустрии это был довольно необычный шаг. Камень нужно было обработать настолько тонко, чтобы он поместился в корпус и не треснул. Работа была сложной, поэтому готовые экземпляры всегда считались особенными.

Які годинники носити у 2026
Петула Кларк в часах Piaget, 1970 год. Фото из Vogue

Неудивительно, что сегодня такие модели вновь вызывают интерес. На фоне одинаковых минималистичных часов они выглядят гораздо живее. У них есть характер. Даже два циферблата из одного камня могут отличаться рисунком и оттенком.

Читайте также:

Одним из брендов, который в свое время сделал каменные циферблаты настоящим трендом, был Rolex. Некоторые модели Day-Date с лазуритом или яшмой сейчас продаются за суммы, которые еще несколько лет назад казались невероятными. Коллекционеры ценят их не только за редкость, но и за тот самый настрой семидесятых, который невозможно спутать ни с чем другим.

Впрочем, популярность таких часов связана не только с ностальгией. Похоже, люди просто немного устали от слишком правильного дизайна. В последние годы мы видели множество сдержанных моделей в нейтральных цветах. А сейчас внимание снова привлекают вещи, в которых есть индивидуальность.

Это хорошо видно и по современным коллекциям. Бренды все чаще обращаются к собственным архивам. Piaget возвращает формы, которые в свое время сделали его знаменитым. Dior снова экспериментирует с часами-подвесками. Bvlgari продолжает развивать идею, при которой часы являются частью ювелирного украшения, а не отдельным аксессуаром.

Годинники, які повернулися в моду з 70-х
Золотые часы-браслет с бриллиантами и разноцветными драгоценными камнями, Bvlgari. Фото из Vogue

Интересно, что именно семидесятые подарили нам и некоторые из самых известных моделей в истории. Тогда появились часы с интегрированными браслетами и необычной геометрией корпусов. На тот момент они выглядели очень современно, а сегодня уже считаются классикой.

Пожалуй, в этом и кроется главный секрет нынешнего возвращения стиля 1970-х. Он не пытается быть идеальным. Наоборот, он немного дерзкий, местами даже чрезмерный. Но именно благодаря этому его легко узнать.

Ранее мы писали о том, какой аксессуар для волос предлагает носить в 2026 году звезда сериала "Очень странные дела". Он будет актуален в летний сезон.

Также Новини.LIVE сообщали, какая сумка Gucci из образа Леси Никитюк привлекла внимание. В нее точно стоит инвестировать, ведь это та модель, которая всегда в моде.

аксессуары часы тренды 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации