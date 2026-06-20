Прикраси виходять на перший план: головна модна тенденція літа-2026

Дівчина в гарних прикрасах. Фото: magnific

Ще недавно прикраси вважалися лише деталлю, яка завершує образ. Сережки, кольє чи браслети підбирали вже після того, як сукня або костюм були готові. Але сьогодні правила гри змінилися.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

На подіумах усе частіше можна побачити речі, де саме прикраси стають головним елементом. Вони більше не доповнюють одяг, а фактично замінюють його окремі частини. Метал, кристали та декоративні конструкції формують силует, повторюють лінії тіла та створюють ефект другої шкіри.

Прикраси, що в тренді цього літа

Одними з перших цей напрямок почали активно розвивати в Givenchy. Ще кілька сезонів тому Сара Бертон представила образ, складений із мерехтливих кристалів. Тоді він став одним із найбільш обговорюваних моментів показу та задав новий настрій для бренду.

Згодом дизайнерка зробила крок далі. У колекції весна-літо 2026 на подіум вийшла Вітторія Черетті в ефектній металевій конструкції, яка нагадувала обладунок. Виблискуючий нагрудник щільно повторював контури фігури, поєднуючи жіночність із відчуттям сили та впевненості.

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Givenchy, весна-літо 2026. Фото з Vogue

Не залишився осторонь і Balmain. У центрі уваги опинився незвичайний топ, натхненний аметистом. Його форма та колір відтворювали природну красу каменю настільки реалістично, що річ була ніби витесана з цільного кристала. Образ вийшов яскравим, сміливим і водночас дуже розкішним.

Balmain, весна-літо 2026. Фото з Vogue

У сезоні осінь-зима 2026/2027 ця тенденція лише набирає обертів. У новій колекції Givenchy прикраси буквально струменіють по тілу, створюючи враження золотого дощу з металу та каміння. Вони привертають до себе всю увагу й стають головним акцентом образу.

Раніше ми писали про те, який годинник 70-х буде дуже популярним цього року. В той час виробники тільки почали активно експериментувати з матеріалами.

Також Новини.LIVE повідомляли, які сережки цього року в тренді. Зараз важко представити будь-який образ без аксесуарів чи прикрас.