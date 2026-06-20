Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Цього літа прикраси роблять весь образ: новий модний тренд

Цього літа прикраси роблять весь образ: новий модний тренд

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 12:52
Прикраси виходять на перший план: головна модна тенденція літа-2026
Дівчина в гарних прикрасах. Фото: magnific

Ще недавно прикраси вважалися лише деталлю, яка завершує образ. Сережки, кольє чи браслети підбирали вже після того, як сукня або костюм були готові. Але сьогодні правила гри змінилися.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

На подіумах усе частіше можна побачити речі, де саме прикраси стають головним елементом. Вони більше не доповнюють одяг, а фактично замінюють його окремі частини. Метал, кристали та декоративні конструкції формують силует, повторюють лінії тіла та створюють ефект другої шкіри.

Прикраси, що в тренді цього літа

Одними з перших цей напрямок почали активно розвивати в Givenchy. Ще кілька сезонів тому Сара Бертон представила образ, складений із мерехтливих кристалів. Тоді він став одним із найбільш обговорюваних моментів показу та задав новий настрій для бренду.

Згодом дизайнерка зробила крок далі. У колекції весна-літо 2026 на подіум вийшла Вітторія Черетті в ефектній металевій конструкції, яка нагадувала обладунок. Виблискуючий нагрудник щільно повторював контури фігури, поєднуючи жіночність із відчуттям сили та впевненості.

Читайте також:
Які прикраси додають впевненості
Givenchy, весна-літо 2026. Фото з Vogue

Не залишився осторонь і Balmain. У центрі уваги опинився незвичайний топ, натхненний аметистом. Його форма та колір відтворювали природну красу каменю настільки реалістично, що річ була ніби витесана з цільного кристала. Образ вийшов яскравим, сміливим і водночас дуже розкішним.

Дизайнери здивували новими прикрасами
Balmain, весна-літо 2026. Фото з Vogue

У сезоні осінь-зима 2026/2027 ця тенденція лише набирає обертів. У новій колекції Givenchy прикраси буквально струменіють по тілу, створюючи враження золотого дощу з металу та каміння. Вони привертають до себе всю увагу й стають головним акцентом образу.

Раніше ми писали про те, який годинник 70-х буде дуже популярним цього року. В той час виробники тільки почали активно експериментувати з матеріалами.

Також Новини.LIVE повідомляли, які сережки цього року в тренді. Зараз важко представити будь-який образ без аксесуарів чи прикрас.

аксесуари прикраси головні тренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації