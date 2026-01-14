Відео
Головна Мода Ювелірні тренди 2026 — сережки, що притягують усю увагу

Ювелірні тренди 2026 — сережки, що притягують усю увагу

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 09:19
Які сережки в моді у 2026 — сміливі форми замість мінімалізму
Дівчина в гарних сережках. Фото: freepik

Іноді весь образ тримається не на сукні чи пальті, а на одній деталі. У 2026 році такою деталлю все частіше стають аксесуари чи прикраси. Зокрема, сережки.

Саме про них і про те, які моделі справді варто розглядати — йтиметься в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Сережки 2026 — акцент, який змінює настрій образу

Ювелірні тренди поступово відходять від "акуратного мінімалізму" й дозволяють більше свободи. Масивні сережки з нерівними лініями, вигинами, дивною геометрією або формами, які складно одразу пояснити, в моді. Вони не зобов’язані бути ідеальними — навпаки, у цьому їхній сенс. Такі прикраси завжди притягують увагу на себе.

Прикраси, які стануть хітом 2026
Стильні сережки. Фото з Instagram

Також в тренді кафи. Це той випадок, коли сережка працює сама по собі. Прокол не потрібен, а який ефектний має вигляд. До того ж, кафи легко вписуються навіть у базові образи. Один акцент і погляд мимоволі чіпляється саме за нього.

Які ефектні сережки не вимагають проколу
Кафи. Фото з Instagram

Що стосується металів, тут усе максимально просто: орієнтуйтесь на те, що ви носите щодня. Якщо рука тягнеться до срібла — не варто змушувати себе "перевчатися" на золото. Краще доповнити звичний метал новою формою або масштабом. У 2026 році це працює краще, ніж спроби вгадати універсальний варіант.

Такі сережки не прив’язані до сезону чи конкретного стилю. Їх носять із пальто, трикотажем, простою сорочкою чи вечірнім вбранням. Вони не вимагають пояснень і саме тому залишають після себе відчуття інтриги.

Раніше ми писали про те, які ще прикраси будуть в тренді цього року. Ми радили їх придбати в сезон знижок.

Також ми повідомляли, що може стати головною прикрасою нового сезону.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
