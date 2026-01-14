Какие серьги в моде в 2026 — смелые формы вместо минимализма

Девушка в красивых серьгах. Фото: freepik

Иногда весь образ держится не на платье или пальто, а на одной детали. В 2026 году такой деталью все чаще становятся аксессуары или украшения. В частности, серьги.

Именно о них и о том, какие модели действительно стоит рассматривать — речь пойдет в материале Новини.LIVE.

Серьги 2026 — акцент, который меняет настроение образа

Ювелирные тренды постепенно отходят от "аккуратного минимализма" и позволяют больше свободы. Массивные серьги с неровными линиями, изгибами, странной геометрией или формами, которые сложно сразу объяснить, в моде. Они не обязаны быть идеальными — наоборот, в этом их смысл. Такие украшения всегда притягивают внимание на себя.

Стильные серьги. Фото из Instagram

Также в тренде каффы. Это тот случай, когда серьга работает сама по себе. Прокол не нужен, а как эффектно смотрится. К тому же, каффы легко вписываются даже в базовые образы. Один акцент и взгляд невольно цепляется именно за него.

Каффы. Фото из Instagram

Что касается металлов, здесь все максимально просто: ориентируйтесь на то, что вы носите каждый день. Если рука тянется к серебру — не стоит заставлять себя "переучиваться" на золото. Лучше дополнить привычный металл новой формой или масштабом. В 2026 году это работает лучше, чем попытки угадать универсальный вариант.

Такие серьги не привязаны к сезону или конкретному стилю. Их носят с пальто, трикотажем, простой рубашкой или вечерним нарядом. Они не требуют объяснений и именно поэтому оставляют после себя ощущение интриги.

