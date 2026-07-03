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Главная Мода Футболки, ставшие настоящей изюминкой летних образов в 2026 году

Футболки, ставшие настоящей изюминкой летних образов в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 11:10
Футболки, которые привлекают внимание этим летом: модницы уже носят их
Летние футболки. Коллаж: Новини.LIVE

Вот уже несколько сезонов подряд мода склонялась к спокойным цветам, простым формам и вещам, которые легко сочетать друг с другом. Но этим летом все немного изменилось. В стритстайл-хрониках все чаще появляются образы, в которых главную роль играет обычная футболка — правда, не однотонная, а с заметным принтом.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Именно такие модели сейчас активно носят инфлюенсерки и фэшн-блогерки. Они придают образам легкости, настроения и характера, даже если остальные вещи остаются максимально базовыми. Иногда достаточно одной надписи или яркого рисунка, чтобы привычный комплект из джинсов и футболки выглядел стильно.

Модные футболки

Возвращение принтов во многом напоминает моду начала 2000-х и ранних 2010-х. В тот период одежда часто была способом проявить себя. Похоже, сейчас эта тенденция снова возвращается. На улицах и в соцсетях становится все больше цвета, неожиданных деталей и вещей, которые привлекают внимание с первого взгляда.

Среди самых актуальных вариантов — футболки с короткими фразами, шутливыми надписями или отдельными словами. Не менее популярны модели с крупными цветами, тропическими мотивами и анималистическими принтами. Также можно увидеть изображения ракушек, фруктов или овощей.

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Футболка с большим цветком. Фото: Instagram/phine.g

Самое интересное, что такие футболки больше не считаются исключительно повседневной одеждой. Их смело сочетают с вещами, которые раньше казались слишком праздничными для такого сочетания. Например, с блестящими юбками, моделями с бахромой или даже деталями с перьями. Контраст работает безотказно и делает образ значительно интереснее.

Если хочется носить этот тренд без лишних экспериментов, стоит выбрать самый простой вариант — поддержать цвета принта другими вещами в образе. Еще один беспроигрышный прием — сделать футболку главным акцентом, а все остальное оставить сдержанным и нейтральным.

Яку футболку можна зробити головним акцентом в образі
Стильный образ с футболкой. Фото: Instagram/caetanaba

Кстати, принты этого сезона выходят далеко за пределы футболок. Они все чаще украшают сумки, кепки, топы и легкие летние платья. А особую популярность приобрел мерч спортивных команд, который модницы все чаще стилизуют как часть повседневного гардероба, а не только спортивных образов.

Футболки з мерчом зараз на піку популярності
Футболка с мерчем. Фото: Instagram/greceghanem

Ранее мы писали о том, из чего состоит летний капсульный гардероб 2026 года. Речь идет о тех самых вещах, которые будут уместны в любом образе.

Также Новини.LIVE сообщали о трендовом головном уборе этого лета. Раньше бандану можно было увидеть разве что на пляжах, но в 2026 году правила ее стилизации изменились.

трендовые образы 2026 год футболки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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