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Головна Мода Футболки, які стали справжньою родзинкою літніх образів у 2026 році

Футболки, які стали справжньою родзинкою літніх образів у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 11:10
Футболки, які привертають увагу цього літа: модниці вже носять їх
Літні футболки. Колаж: Новини.LIVE

Ось уже кілька сезонів поспіль мода тяжіла до спокійних кольорів, простих форм і речей, які легко поєднати між собою. Але цього літа все трохи змінилося. У стрітстайл-хроніках дедалі частіше з’являються образи, в яких головну роль відіграє звичайна футболка — щоправда, не однотонна, а з помітним принтом.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Саме такі моделі зараз активно носять інфлюенсерки та fashion-блогерки. Вони додають образам легкості, настрою та характеру, навіть якщо решта речей залишаються максимально базовими. Іноді достатньо одного напису чи яскравого малюнка, щоб звичний комплект із джинсів і футболки мав стильний вигляд.

Модні футболки

Повернення принтів багато в чому нагадує моду початку 2000-х і ранніх 2010-х. У той період одяг часто був способом проявити себе. Схоже, зараз цей настрій знову повертається. На вулицях і в соцмережах дедалі більше кольору, несподіваних деталей і речей, які привертають увагу з першого погляду.

Серед найактуальніших варіантів — футболки з короткими фразами, жартівливими написами або окремими словами. Не менш популярні моделі з великими квітами, тропічними мотивами та анімалістичними принтами. Також можна побачити зображення мушель, фруктів чи овочів.

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Футболка з великою квіткою. Фото: Instagram/phine.g

Найцікавіше те, що такі футболки більше не вважаються виключно повсякденним одягом. Їх сміливо комбінують із речами, які раніше здавалися надто святковими для такого поєднання. Наприклад, із блискучими спідницями, моделями з торочками або навіть деталями з пір'ям. Контраст працює безвідмовно і робить образ значно цікавішим.

Якщо хочеться носити тренд без зайвих експериментів, варто обрати найпростіший варіант — підтримати кольори принта іншими речами в образі. Ще один безпрограшний прийом — зробити футболку головним акцентом, а все інше залишити стриманим і нейтральним.

Яку футболку можна зробити головним акцентом в образі
Стильний образ з футболкою. Фото: Instagram/caetanaba

До речі, принти цього сезону виходять далеко за межі футболок. Вони все частіше прикрашають сумки, кепки, топи та легкі літні сукні. А окрему популярність здобув мерч спортивних команд, який модниці дедалі частіше стилізують як частину повсякденного гардероба, а не лише спортивних образів.

Футболки з мерчом зараз на піку популярності
Футболка з мерчом. Фото: Instagram/greceghanem

Раніше ми писали про те, з чого складається літній капсульний гардероб 2026 року. Мова про ті самі речі, яку будуть доречні в будь-якому образі.

Також Новини.LIVE повідомляли про трендовий головний убір цього літа. До цього бандану можна було побачити хіба на пляжах, але у 2026 році правила її стилізації змінилися.

трендові образи 2026 рік футболки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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