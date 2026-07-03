Футболки, які привертають увагу цього літа: модниці вже носять їх

Футболки, які стали справжньою родзинкою літніх образів у 2026 році
Ось уже кілька сезонів поспіль мода тяжіла до спокійних кольорів, простих форм і речей, які легко поєднати між собою. Але цього літа все трохи змінилося. У стрітстайл-хроніках дедалі частіше з’являються образи, в яких головну роль відіграє звичайна футболка — щоправда, не однотонна, а з помітним принтом.
Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.
Саме такі моделі зараз активно носять інфлюенсерки та fashion-блогерки. Вони додають образам легкості, настрою та характеру, навіть якщо решта речей залишаються максимально базовими. Іноді достатньо одного напису чи яскравого малюнка, щоб звичний комплект із джинсів і футболки мав стильний вигляд.
Модні футболки
Повернення принтів багато в чому нагадує моду початку 2000-х і ранніх 2010-х. У той період одяг часто був способом проявити себе. Схоже, зараз цей настрій знову повертається. На вулицях і в соцмережах дедалі більше кольору, несподіваних деталей і речей, які привертають увагу з першого погляду.
Серед найактуальніших варіантів — футболки з короткими фразами, жартівливими написами або окремими словами. Не менш популярні моделі з великими квітами, тропічними мотивами та анімалістичними принтами. Також можна побачити зображення мушель, фруктів чи овочів.
Найцікавіше те, що такі футболки більше не вважаються виключно повсякденним одягом. Їх сміливо комбінують із речами, які раніше здавалися надто святковими для такого поєднання. Наприклад, із блискучими спідницями, моделями з торочками або навіть деталями з пір'ям. Контраст працює безвідмовно і робить образ значно цікавішим.
Якщо хочеться носити тренд без зайвих експериментів, варто обрати найпростіший варіант — підтримати кольори принта іншими речами в образі. Ще один безпрограшний прийом — зробити футболку головним акцентом, а все інше залишити стриманим і нейтральним.
До речі, принти цього сезону виходять далеко за межі футболок. Вони все частіше прикрашають сумки, кепки, топи та легкі літні сукні. А окрему популярність здобув мерч спортивних команд, який модниці дедалі частіше стилізують як частину повсякденного гардероба, а не лише спортивних образів.
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