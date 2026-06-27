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Главная Мода Футболка уже не единственный вариант: что носить летом вместо нее

Футболка уже не единственный вариант: что носить летом вместо нее

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 11:34
Что будут носить модницы вместо обычных футболок в 2026 году
Девушки в футболке и пиджаке. Коллаж: Новини.LIVE

Белая футболка давно стала базовой вещью гардероба, но этим летом ее все чаще откладывают в сторону. На смену ей приходят вещи, которые выглядят интереснее и придают образу характер без сложных стилизаций.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на фэшн-инфлюенсершу Марию Томнюк.

Что будут носить модницы вместо обычных футболок в 2026 году

Один из главных фаворитов сезона — жилеты. Они легко вписываются в повседневные образы и эффектно смотрятся даже в сочетании с обычными джинсами. Такая вещь сразу делает наряд более гармоничным и стильным. Не менее популярными остаются и корсеты. Современные модели давно перестали быть исключительно вечерней одеждой и прекрасно сочетаются как с юбками, так и с широкими брюками.

Жилети в літньому гардеробі
Черный жилет. Фото из Instagram

Еще одна заметная тенденция — топы с выразительной текстурой. Особенно часто этим летом можно увидеть трикотажные и атласные варианты. Они выглядят дорого и помогают создать тот самый идеальный силуэт.

Топи є базою літнього сезону
Легкий топ. Фото из Instagram

Для тех, кто не хочет жертвовать комфортом, есть проверенное решение — поло. Эта модель уже несколько лет не выходит из моды и продолжает уверенно держаться среди самых актуальных вещей сезона. Поло одинаково хорошо сочетается с шортами, джинсами, льняными брюками или юбками, поэтому легко заменяет классическую футболку.

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Поло. Фото из Instagram

Также стоит присмотреться к рубашкам. В летних образах они смотрятся очень удачно. Легкие хлопковые или льняные модели можно носить как самостоятельный верх или накинуть поверх топа в более прохладный вечер. Именно такая вещь часто спасает, когда хочется выглядеть чуть более элегантно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето-2026 демонстрирует простую тенденцию: даже самые привычные образы можно сделать интереснее, если заменить футболку на более выразительный верх. И для этого совсем не нужно полностью обновлять гардероб.

Ранее мы писали о том, какие шорты будут в центре внимания этим летом. В моде несколько вариантов, из которых легко можно выбрать что-то для себя.

Также Новини.LIVE сообщали, какие базовые вещи пригодятся этим летом. Многие модницы делают ставку именно на них.

лето трендовые образы футболки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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