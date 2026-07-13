Мода вернулась к трендам начала 2010-х: что снова носят в 2026 году

Девушки в модной одежде. Коллаж: Новини.LIVE

В этом сезоне мода вновь обратилась к началу 2010-х, но теперь знакомые вещи выглядят совсем по-другому. Они стали более сдержанными, универсальными и гораздо легче сочетаются с современным гардеробом.

Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН расскажут, какие вещи снова оказались среди самых актуальных.

Приталенная одежда вместо оверсайза

Несколько лет подряд в моде были объемные пиджаки, широкие джинсы и большие худи. Сейчас ситуация постепенно меняется. Дизайнеры все чаще возвращают в коллекции вещи, которые красиво подчеркивают фигуру. В тренде лаконичные жакеты, облегающие футболки и джинсы с привычным силуэтом. При этом экстремально узкие модели с низкой посадкой остались в прошлом.

Деним снова стал главным героем гардероба

Джинсовая рубашка уже давно имеет статус базовой вещи, но в этом году к ней присоединились и джинсовые куртки. Особенно популярны модели с легким отсылом к моде 80-х — свободный крой, большие карманы и акцент на талии. Такие куртки одинаково хорошо сочетаются и с джинсами, и с легкими платьями или юбками, поэтому легко становятся универсальной вещью на каждый день.

Джинсовая куртка. Фото из Instagram

Легкие платья снова повсюду

Романтический стиль продолжает набирать популярность. Платья с цветочными узорами, складками, воланами или рюшами все чаще можно увидеть в новых коллекциях. Длина уже не имеет большого значения. В моде и короткие модели, и миди, и макси.

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Когда-то она ассоциировалась прежде всего с гранжем, а сейчас стала частью повседневного стиля. Ее носят поверх майки или футболки или используют вместо легкой куртки в прохладные вечера. Именно благодаря своей универсальности эта вещь остается актуальной уже много сезонов подряд.

Клетчатая рубашка. Фото из Instagram

Футболки с надписями снова в моде

Если хочется сделать образ менее скучным, достаточно добавить футболку с интересной надписью или принтом. Такие модели снова активно возвращаются в гардеробы. Стилисты советуют сочетать их с простыми джинсами, однотонными брюками или юбками.

Короткие джинсовые шорты вернулись

После популярности длинных бермудов в центре внимания оказались короткие джинсовые шорты. Чаще всего — с необработанными краями, которые хорошо знакомы всем, кто помнит моду начала 2010-х. Они будут уместны во время отдыха, на прогулках или в отпуске у моря.

Короткие джинсовые шорты. Фото из Instagram

Платье-футболка переживает новую волну популярности

Еще одна вещь, которая вернулась в гардеробы, — платье-футболка. В моде как свободные модели длины миди или макси, так и варианты с акцентом на талии или небольшими разрезами. Такие платья легко сочетаются с лоферами, кроссовками или сандалиями, а завершить образ помогут вместительная сумка или броская брошь.

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