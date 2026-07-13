Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модницы вновь влюбились в вещи, которые были популярны 10–15 лет назад

Модницы вновь влюбились в вещи, которые были популярны 10–15 лет назад

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:21
Мода вернулась к трендам начала 2010-х: что снова носят в 2026 году
Девушки в модной одежде. Коллаж: Новини.LIVE

В этом сезоне мода вновь обратилась к началу 2010-х, но теперь знакомые вещи выглядят совсем по-другому. Они стали более сдержанными, универсальными и гораздо легче сочетаются с современным гардеробом.

Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН расскажут, какие вещи снова оказались среди самых актуальных.

Приталенная одежда вместо оверсайза

Несколько лет подряд в моде были объемные пиджаки, широкие джинсы и большие худи. Сейчас ситуация постепенно меняется. Дизайнеры все чаще возвращают в коллекции вещи, которые красиво подчеркивают фигуру. В тренде лаконичные жакеты, облегающие футболки и джинсы с привычным силуэтом. При этом экстремально узкие модели с низкой посадкой остались в прошлом.

Деним снова стал главным героем гардероба

Джинсовая рубашка уже давно имеет статус базовой вещи, но в этом году к ней присоединились и джинсовые куртки. Особенно популярны модели с легким отсылом к моде 80-х — свободный крой, большие карманы и акцент на талии. Такие куртки одинаково хорошо сочетаются и с джинсами, и с легкими платьями или юбками, поэтому легко становятся универсальной вещью на каждый день.

Куртка з деніму повернулася в моду
Джинсовая куртка. Фото из Instagram

Легкие платья снова повсюду

Романтический стиль продолжает набирать популярность. Платья с цветочными узорами, складками, воланами или рюшами все чаще можно увидеть в новых коллекциях. Длина уже не имеет большого значения. В моде и короткие модели, и миди, и макси.

Читайте также:

Клетчатая рубашка не сдает позиций

Когда-то она ассоциировалась прежде всего с гранжем, а сейчас стала частью повседневного стиля. Ее носят поверх майки или футболки или используют вместо легкой куртки в прохладные вечера. Именно благодаря своей универсальности эта вещь остается актуальной уже много сезонов подряд.

Картата сорочка стала універсальним героєм гардероба
Клетчатая рубашка. Фото из Instagram

Футболки с надписями снова в моде

Если хочется сделать образ менее скучным, достаточно добавить футболку с интересной надписью или принтом. Такие модели снова активно возвращаются в гардеробы. Стилисты советуют сочетать их с простыми джинсами, однотонными брюками или юбками.

Короткие джинсовые шорты вернулись

После популярности длинных бермудов в центре внимания оказались короткие джинсовые шорты. Чаще всего — с необработанными краями, которые хорошо знакомы всем, кто помнит моду начала 2010-х. Они будут уместны во время отдыха, на прогулках или в отпуске у моря.

Джинсові шорти будуть доречні скрізь
Короткие джинсовые шорты. Фото из Instagram

Платье-футболка переживает новую волну популярности

Еще одна вещь, которая вернулась в гардеробы, — платье-футболка. В моде как свободные модели длины миди или макси, так и варианты с акцентом на талии или небольшими разрезами. Такие платья легко сочетаются с лоферами, кроссовками или сандалиями, а завершить образ помогут вместительная сумка или броская брошь.

Ранее мы писали о том, из каких вещей можно составить идеальный летний гардероб. Летом стоит подумать не только о последних трендах, но и о собственном комфорте.

Также Новини.LIVE сообщали, что мятный цвет в одежде сейчас на пике популярности. Он придаст свежести любому образу.

трендовые образы 2026 год женская одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации