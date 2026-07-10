Андре Тан рассказал, какую одежду лучше не носить в жару: ошибки, которые допускают почти все

Андре Тан. Коллаж: Новини.LIVE

Лето заставляет пересматривать не только распорядок дня, но и содержимое шкафа. Даже самый стильный образ может оказаться неудачным, если в нем жарко и неудобно. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, от каких вещей в этом сезоне лучше отказаться, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть современно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram модельера.

Какую одежду не стоит носить этим летом

Прежде всего Андре Тан советует не увлекаться обтягивающей одеждой из синтетических тканей. Такие вещи могут красиво сидеть на фигуре, но летом они часто становятся настоящим испытанием. Материал почти не пропускает воздух, из-за чего телу становится жарко, а сама одежда быстро теряет опрятный вид.

Перед покупкой дизайнер рекомендует обращать внимание не только на фасон, но и на состав ткани. Для жаркой погоды гораздо лучше подходят лен, хлопок или вискоза. В такой одежде легче переносить высокие температуры, а кожа чувствует себя значительно комфортнее.

Еще одна ошибка, о которой говорит Андре Тан, — полностью черный образ. Черный цвет остается классикой, но в разгар лета он не всегда уместен. Темные вещи сильнее нагреваются на солнце, поэтому находиться в них на улице становится менее комфортно.

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Вместо этого дизайнер советует обратить внимание на светлые цвета. Белый, кремовый, молочный, бежевый, светло-голубой или песочный не только освежают образ, но и легко сочетаются друг с другом. Благодаря этому можно без особых усилий создать стильный летний гардероб.

Андре Тан не обошел вниманием и тему обуви. По его словам, массивные закрытые кроссовки лучше оставить для более прохладной погоды. В жару они могут создавать дискомфорт, особенно если приходится много ходить.

Для летних дней гораздо практичнее будут открытые модели или легкая обувь из натуральных материалов. Сандалии, босоножки, кожаные шлепанцы или легкие лоферы позволяют ногам дышать и хорошо дополняют повседневные образы.

По мнению дизайнера, этим летом стоит делать ставку не только на модные тенденции, но и на собственный комфорт. Натуральные ткани, свободный крой, светлые оттенки и удобная обувь помогут легче переносить жару и при этом выглядеть стильно каждый день.

Ранее мы писали о том, какая одежда, по мнению Андре Тана, может портить общий образ и добавлять возраста. Эти вещи утратили актуальность, поэтому их лучше отложить подальше.

Также Новини.LIVE сообщали, какую детскую коллекцию одежды представил Андре Тан. По словам дизайнера, это эксклюзивные платья, которых больше нигде не найти.