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Головна Мода Модниці знову закохалися в речі, які були популярними 10–15 років тому

Модниці знову закохалися в речі, які були популярними 10–15 років тому

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 18:21
Мода повернула тренди початку 2010-х: що знову носять у 2026 році
Дівчата в трендових речах. Колаж: Новини.LIVE

Цього сезону мода знову згадала початок 2010-х, але тепер знайомі речі мають зовсім інший вигляд. Вони стали стриманішими, універсальнішими й набагато легше поєднуються з сучасним гардеробом.

Новини.LIVE з посиланням на УНІАН розповість, які речі знову опинилися серед найактуальніших.

Приталений одяг замість оверсайзу

Кілька років поспіль модою керували об'ємні піджаки, широкі джинси та великі худі. Зараз ситуація поступово змінюється. Дизайнери все частіше повертають у колекції речі, які красиво підкреслюють фігуру. У тренді лаконічні жакети, футболки по фігурі та джинси зі звичним силуетом. При цьому екстремально вузькі моделі з низькою посадкою залишилися у минулому.

Денім знову став головним героєм гардероба

Джинсова сорочка вже давно має статус базової речі, але цього року до неї приєдналися й джинсові куртки. Особливо популярні моделі з легким відсиланням до моди 80-х — вільний крій, великі кишені та акцент на талії. Такі куртки однаково добре поєднуються і з джинсами, і з легкими сукнями чи спідницями, тому легко стають універсальною річчю на кожен день.

Куртка з деніму повернулася в моду
Джинсова куртка. Фото з Instagram

Легкі сукні знову всюди

Романтичний стиль продовжує набирати популярність. Сукні з квітковими візерунками, складками, воланами чи рюшами дедалі частіше можна побачити у нових колекціях. Довжина вже не має великого значення. У моді і короткі моделі, і міді, і максі. 

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Колись вона асоціювалася насамперед із гранжем, а зараз стала частиною повсякденного стилю. Її носять поверх майки чи футболки або використовують замість легкої куртки прохолодними вечорами. Саме за універсальність ця річ і залишається актуальною вже багато сезонів поспіль.

Картата сорочка стала універсальним героєм гардероба
Картата сорочка. Фото з Instagram

Футболки з написами знову в моді

Якщо хочеться зробити образ менш нудним, достатньо додати футболку з цікавим написом чи принтом. Такі моделі знову активно повертаються у гардероби. Стилісти радять поєднувати їх із простими джинсами, однотонними брюками або спідницями.

Короткі джинсові шорти повернулися

Після популярності довгих бермуд у центрі уваги опинилися короткі джинсові шорти. Найчастіше — з необробленими краями, які добре знайомі всім, хто пам'ятає моду початку 2010-х. Вони будуть доречні під час відпочинку, на прогулянках або у відпустці біля моря.

Джинсові шорти будуть доречні скрізь
Короткі джинсові шорти. Фото з Instagram

Сукня-футболка переживає нову хвилю популярності

Ще одна річ, яка повернулася в гардероби, — сукня-футболка. У моді як вільні моделі довжини міді чи максі, так і варіанти з акцентом на талії або невеликими розрізами. Такі сукні легко комбінуються з лоферами, кросівками чи сандалями, а завершити образ допоможуть містка сумка або помітна брошка.

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трендові образи 2026 рік жіночий одяг
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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