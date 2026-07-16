Новый вирусный тренд: почему брюки Zara называют "смертельными" в сети

Товар от Zara. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом одна модель брюк Zara неожиданно стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Но причина вовсе не в том, что их массово носят знаменитости или модные блогеры. В центре внимания они оказались из-за десятков вирусных роликов, в которых обладательницы этих брюк падают прямо во время ходьбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Harper's Bazaar Ukraine.

Брюки Zara стали сенсацией в TikTok

В TikTok стремительно набирает популярность хэштег #deadlyzarapants. Под ним пользовательницы публикуют видео с камер наблюдения, записи с телефонов и даже фото из больниц. Многие показывают синяки, разбитые колени, ссадины, а некоторые рассказывают, что после падения получили перелом руки или ноги.

В комментариях уже даже шутят, что к этим брюкам стоит добавлять предупреждение о возможной опасности.

Речь идет о широких удлиненных брюках Zara с высокой посадкой и мягким эластичным поясом. Они выполнены из 100% полиэстера, а сама ткань очень легкая и скользкая. Из-за широкого кроя и длинных штанин ткань при ходьбе легко запутывается под подошвой обуви. Достаточно одного неудачного шага, чтобы человек споткнулся и потерял равновесие.

Популярные брюки от Zara. Фото от Zara

Именно это и происходит в большинстве видео, которые сейчас активно распространяются в сети. Женщины буквально наступают на собственные брюки, после чего падают. Одна из пользовательниц TikTok даже пошутила, что история этих брюк уже заслуживает отдельного документального фильма от Netflix.

Интересно, что волна таких роликов не отпугнула покупателей. Наоборот, модель стала еще популярнее. Многие модницы говорят, что им нравится сочетание высокой посадки, свободного силуэта, эластичного пояса и удобных карманов, поэтому они готовы носить эти брюки, просто более внимательно следя за длиной брючин во время ходьбы.

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