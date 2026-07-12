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Главная Мода Стилисты назвали самые модные брюки лета 2026 года: цвет тоже имеет значение

Стилисты назвали самые модные брюки лета 2026 года: цвет тоже имеет значение

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Дата публикации 12 июля 2026 18:04
Самые модные брюки лета 2026 года, которые легко стилизовать в образе: фото
Белые брюки. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом модницы все чаще отказываются от классических шорт в пользу другого варианта. Белые брюки до колена неожиданно стали одним из главных сезонных хитов. Они выглядят актуально, легко сочетаются с различной обувью и подходят как для города, так и для отдыха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Брюки на это лето в трендовом цвете

Первыми в списке остаются бермуды. Это универсальная вещь, не требующая сложных стилизаций. Достаточно надеть простую майку или белую футболку, сверху накинуть легкую рубашку — вот и весь образ. Из обуви лучше всего подойдут сандалии, вьетнамки или даже лоферы, если хочется немного более сдержанного образа.

Шорти-бермуди не потребують складної стилізації
Шорты-бермуды белого цвета. Фото из Vogue

Не менее популярными стали капри. После длительного перерыва они снова вернулись в моду и теперь их можно увидеть во многих летних коллекциях. Они красиво подчеркивают силуэт. Их часто носят с балетками или туфлями на невысоком каблуке, дополняя коротким топом или лаконичным жакетом.

Капрі на піку популярності
Капри в образе. Фото из Vogue

Тем, кто любит более свободную одежду, стоит присмотреться к моделям в стиле baggy. Такие брюки не облегают ноги, поэтому в них комфортно даже в жару. Стилисты советуют сочетать такие брюки с облегающим верхом — например, с майкой, топом на тонких бретелях или коротким жилетом.

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Модель штанів у стилі baggy
Трендовые брюки. Фото из Vogue

Есть и более необычный вариант — атласные брюки длиной до колена. Благодаря легкому блеску они сразу привлекают внимание, но в меру. Такую модель можно сочетать с длинной туникой, открытыми босоножками или мюлями. В результате получается образ, который одинаково уместно будет смотреться и днем, и во время вечерней прогулки.

Атласні штани для вечірньої прогулянки
Белые атласные брюки. Фото из Vogue

Поэтому, если хочется обновить гардероб без кардинальных изменений, именно такие модели стоит принять во внимание.

Ранее мы писали о модели джинсов, с помощью которых можно удачно подчеркнуть фигуру. Это базовая вещь для множества образов.

Также Новини.LIVE сообщали, по каким критериям стоит выбирать джинсы после 50 лет. Комфортный вариант на каждый день.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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