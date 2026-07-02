Вместо туфель и кедов: самая модная обувь на плоской подошве этого сезона

Летняя обувь. Коллаж: Новини.LIVE

Когда на улице царит настоящая летняя жара, кроссовки и кеды теряют свою актуальность. Летом хочется найти обувь, которая будет легкой, удобной и в то же время стильной.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажут, на какие варианты обуви стоит обратить внимание.

В этом сезоне дизайнеры предлагают немало вариантов на плоской подошве, которые легко вписать как в повседневный гардероб, так и в более нарядные образы. Среди фаворитов лета 2026 года — модели, которые уже знакомы многим, но вернулись в современной интерпретации.

Трендовые модели босоножек этого лета

Одним из главных трендов стали босоножки с перегородкой между пальцами. Когда-то такие модели ассоциировались преимущественно с пляжным отдыхом, а теперь их смело сочетают с платьями, льняными костюмами и широкими брюками.

Giambattista Valli. Фото из Cosmopolitan

Не теряют популярности и босоножки с тонкими ремешками. Именно они чаще всего появлялись на подиумах во время презентации летних коллекций. Благодаря изящным линиям такая обувь подходит практически к любому стилю одежды.

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Kseniaschnaider. Фото из Cosmopolitan

Еще один заметный тренд — модели с закрытой пяткой. Они выглядят немного сдержаннее, чем классические босоножки, но остаются комфортными даже в жару. К тому же такую обувь часто выбирают те, кто проводит много времени на ногах.

Balmain. Фото из Cosmopolitan

В моду также вернулись гладиаторы. Длинные ремешки, которые обхватывают стопу или поднимаются выше лодыжки, снова стали частью летних коллекций. Они хорошо сочетаются с короткими платьями, юбками и шортами.

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