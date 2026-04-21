Самые заметные кроссовки сезона: почему все говорят о Nike P-6000

Яркие кроссовки. Фото: freepik

Тренды в кроссовках сейчас снова возвращают нас в начало 2000-х, и это хорошо видно даже в повседневных образах. То, что еще недавно казалось "забытыми" моделями, сегодня активно появляется на улицах и в гардеробах тех, кто следит за модой. Один из самых заметных примеров — Nike P-6000 SE.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этой модели кроссовок больше.

Какие кроссовки от Nike в тренде

Эта модель фактически стала переосмыслением беговых кроссовок эпохи Y2K. В ней легко узнать настроение того времени: многослойные панели, сетчатые вставки, немного массивный силуэт и ощутимый спортивный характер. Но при этом кроссовки не выглядят устаревшими — наоборот, именно эта "ретро-спортивность" и сделала их актуальными сейчас. В основе дизайна лежит линейка Pegasus, поэтому помимо внешнего вида здесь есть еще и комфорт для ежедневного ношения.

Nike P-6000 SE. Фото с megasport

В городе P-6000 имеют максимально естественный вид. Они легко вписываются в обычный ритм жизни, не требуют сложных стилизаций и при этом добавляют образу характера. Их часто носят с широкими джинсами, карго, спортивными штанами или даже более женственными вещами — платьями или юбками. За счет объемной формы они всегда в центре внимания и становятся тем самым акцентом, который не теряется в образе.

Именно такие модели сейчас и задают направление в обуви — простые, с отсылкой к прошлому, но адаптированные под настоящее. Nike P-6000 как раз из этой истории.

Читайте также:

