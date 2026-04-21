Найпомітніші кросівки сезону: чому всі говорять про Nike P-6000

Тренди в кросівках зараз знову повертають нас у початок 2000-х, і це добре видно навіть у повсякденних образах. Те, що ще недавно здавалося "забутими" моделями, сьогодні активно з’являється на вулицях і в гардеробах тих, хто стежить за модою. Один із найпомітніших прикладів — Nike P-6000 SE.

Редакція Новини.LIVE розповість про цю модель кросівок більше.

Які кросівки від Nike в тренді

Ця модель фактично стала переосмисленням бігових кросівок епохи Y2K. У ній легко впізнати настрій того часу: багатошарові панелі, сітчасті вставки, трохи масивний силует і відчутний спортивний характер. Але при цьому кросівки не мають застарілий вигляд — навпаки, саме ця "ретро-спортивність" і зробила їх актуальними зараз. В основі дизайну лежить лінійка Pegasus, тому крім зовнішнього вигляду тут є ще й комфорт для щоденного носіння.

Nike P-6000 SE. Фото з megasport

У місті P-6000 мають максимально природний вигляд. Вони легко вписуються в звичайний ритм життя, не потребують складних стилізацій і при цьому додають образу характеру. Їх часто носять із широкими джинсами, карго, спортивними штанами або навіть більш жіночними речами — сукнями чи спідницями. За рахунок об’ємної форми вони завжди в центрі уваги і стають тим самим акцентом, який не губиться в образі.

Саме такі моделі зараз і задають напрям у взутті — прості, з відсилкою до минулого, але адаптовані під сьогодення. Nike P-6000 якраз із цієї історії.

