Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Мода на 2000-ні повертається: головна модель кросівок цього сезону

Мода на 2000-ні повертається: головна модель кросівок цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 14:58
Найпомітніші кросівки сезону: чому всі говорять про Nike P-6000
Яскраві кросівки. Фото: freepik

Тренди в кросівках зараз знову повертають нас у початок 2000-х, і це добре видно навіть у повсякденних образах. Те, що ще недавно здавалося "забутими" моделями, сьогодні активно з’являється на вулицях і в гардеробах тих, хто стежить за модою. Один із найпомітніших прикладів — Nike P-6000 SE.

Редакція Новини.LIVE розповість про цю модель кросівок більше.

Які кросівки від Nike в тренді

Ця модель фактично стала переосмисленням бігових кросівок епохи Y2K. У ній легко впізнати настрій того часу: багатошарові панелі, сітчасті вставки, трохи масивний силует і відчутний спортивний характер. Але при цьому кросівки не мають застарілий вигляд — навпаки, саме ця "ретро-спортивність" і зробила їх актуальними зараз. В основі дизайну лежить лінійка Pegasus, тому крім зовнішнього вигляду тут є ще й комфорт для щоденного носіння.

Кросівки від Nike, що популярні цього сезону
Nike P-6000 SE. Фото з megasport

У місті P-6000 мають максимально природний вигляд. Вони легко вписуються в звичайний ритм життя, не потребують складних стилізацій і при цьому додають образу характеру. Їх часто носять із широкими джинсами, карго, спортивними штанами або навіть більш жіночними речами — сукнями чи спідницями. За рахунок об’ємної форми вони завжди в центрі уваги і стають тим самим акцентом, який не губиться в образі.

Саме такі моделі зараз і задають напрям у взутті — прості, з відсилкою до минулого, але адаптовані під сьогодення. Nike P-6000 якраз із цієї історії.

кросівки 2026 рік трендове взуття
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації