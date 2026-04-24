Лучшая романтическая обувь весны 2026 года для всех образов

Лучшая романтическая обувь весны 2026 года для всех образов

Дата публикации 24 апреля 2026 22:59
Легкая и романтичная обувь весны-2026: универсальная модель
Бежевые туфли. Фото: freepik

Теперь пуанты, легкий тюль и изящные ленты — это не о строгой дисциплине, а о расслабленном городском стиле, который покорил подиумы и соцсети. Тренд на balletcore стал настоящим глотком свежего воздуха, доказав, что даже повседневная одежда может выглядеть элегантно, если добавить к ней совсем немного танцевальной грации.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет подробнее об этой обуви.

Как балет изменил уличную моду

Сегодня балетки с лентами — это не просто обувь, а главный инструмент для создания "дорогого" и утонченного образа. Дизайнеры вроде Miu Miu и Isabel Marant вдохнули новую жизнь в привычные вещи, предложив новую стилизацию боди, кардиганов и леггинсов.

Весь акцент здесь на деталях. Ленты, обвивающие щиколотку, визуально удлиняют ноги и придают силуэту особую хрупкость. Это тот редкий случай, когда комфортная обувь на плоском ходу работает лучше высоких каблуков.

Трендовые балетки этого сезона в образе. Фото: Instagram/lunaisabellaa

С чем носить главный хит среди обуви

Лучшее в балетной эстетике — ее универсальность. Здесь нет жестких правил, только ваша фантазия:

  • попробуйте сочетать нежные балетки с грубым денимом или широкими джинсами. Это уравновешивает образ, делая его современным;
  • короткие юбки, шелковые платья или даже спортивные шорты выглядят совсем иначе, если добавить к ним завязки на косточках;
  • от классического "пудрового" розового до драматического черного или глубоких винных оттенков — выбор зависит от настроения.

С приходом тепла нам подсознательно хочется избавиться от тяжелых ботинок и массивных платформ. Балетки с лентами дают то самое ощущение невесомости. То есть это идеальный вариант для тех, кто ценит женственность, но не готов жертвовать удобством.

Ранее мы писали о том, если выбирать между лоферами и балетками, то на что обратить внимание. Подскажем, как определить лучшую пару.

Также мы сообщали, какая одежда удачно сочетается с клогами. Модные комбинации на 2026 год.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
