Легкая и романтичная обувь весны-2026: универсальная модель

Бежевые туфли. Фото: freepik

Теперь пуанты, легкий тюль и изящные ленты — это не о строгой дисциплине, а о расслабленном городском стиле, который покорил подиумы и соцсети. Тренд на balletcore стал настоящим глотком свежего воздуха, доказав, что даже повседневная одежда может выглядеть элегантно, если добавить к ней совсем немного танцевальной грации.

Как балет изменил уличную моду

Сегодня балетки с лентами — это не просто обувь, а главный инструмент для создания "дорогого" и утонченного образа. Дизайнеры вроде Miu Miu и Isabel Marant вдохнули новую жизнь в привычные вещи, предложив новую стилизацию боди, кардиганов и леггинсов.

Весь акцент здесь на деталях. Ленты, обвивающие щиколотку, визуально удлиняют ноги и придают силуэту особую хрупкость. Это тот редкий случай, когда комфортная обувь на плоском ходу работает лучше высоких каблуков.

С чем носить главный хит среди обуви

Лучшее в балетной эстетике — ее универсальность. Здесь нет жестких правил, только ваша фантазия:

попробуйте сочетать нежные балетки с грубым денимом или широкими джинсами. Это уравновешивает образ, делая его современным;

короткие юбки, шелковые платья или даже спортивные шорты выглядят совсем иначе, если добавить к ним завязки на косточках;

от классического "пудрового" розового до драматического черного или глубоких винных оттенков — выбор зависит от настроения.

С приходом тепла нам подсознательно хочется избавиться от тяжелых ботинок и массивных платформ. Балетки с лентами дают то самое ощущение невесомости. То есть это идеальный вариант для тех, кто ценит женственность, но не готов жертвовать удобством.

