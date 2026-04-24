Легке й романтичне взуття весни-2026: універсальна модель

Бежеві туфлі.

Тепер пуанти, легкий тюль та витончені стрічки — це не про сувору дисципліну, а про розслаблений міський стиль, який підкорив подіуми та соцмережі. Тренд на balletcore став справжнім ковтком свіжого повітря, довівши, що навіть повсякденний одяг може мати елегантний вигляд, якщо додати до нього геть трішки танцювальної грації.

Як балет змінив вуличну моду

Сьогодні балетки зі стрічками — це не просто взуття, а головний інструмент для створення "дорогого" та витонченого образу. Дизайнери на кшталт Miu Miu та Isabel Marant вдихнули нове життя у звичні речі, запропонувавши нову стилізацію боді, кардиганів та легінсів.

Весь акцент тут на деталях. Стрічки, що обвивають щиколотку, візуально подовжують ноги та додають силуету особливої тендітності. Це той рідкісний випадок, коли комфортне взуття на плоскому ходу працює краще за високі підбори.

З чим носити головний хіт серед взуття

Найкраще в балетній естетиці — її універсальність. Тут немає жорстких правил, лише ваша фантазія:

спробуйте поєднати ніжні балетки з грубим денімом або широкими джинсами. Це врівноважує образ, роблячи його сучасним;

короткі спідниці, шовкові сукні або навіть спортивні шорти мають зовсім інакший вигляд, якщо додати до них зав’язки на кісточках;

від класичного "пудрового" рожевого до драматичного чорного чи глибоких винних відтінків — вибір залежить від настрою.

З приходом тепла нам підсвідомо хочеться позбутися важких черевиків та масивних платформ. Балетки зі стрічками дають те саме відчуття невагомості. Тобто це ідеальний варіант для тих, хто цінує жіночність, але не готовий жертвувати зручністю.

