Балетки, які повернулися у гардероби модниць: універсальні моделі

Балетки. Фото з Instagram

Взуття на пласкій підошві знову популярне за рахунок того, що вони мають і стильний вигляд, і при цьому в них дуже комфортно. Сьогодні це повноцінна частина моди, яка легко витримує конкуренцію з більш ефектними парами.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Якщо ще кілька сезонів тому балетки здавалися чимось надто класичним, то зараз вони знову на піку популярності. Але вже в зовсім новому вигляді.

На які балетки звернути увагу у 2026 році

Спортивні балетки

Це, мабуть, найпомітніший тренд останнього часу. Їх ще називають "гібридом" кросівок і балеток у стилі Mary Jane. Такі пари часто роблять у яскравих кольорах або з незвичними деталями, тому вони одразу привертають увагу. І що цікаво — вони не прив’язані до одного стилю.

Читайте також:

Cпортивні балетки на дівчині. Фото з Instagram/tasmin.devi

Мигдалеподібні балетки

Якщо ви любите мінімалізм і речі, які не "сперечаються" з гардеробом, це ваш варіант. У них витягнутий, трохи звужений носок, який робить силует стопи більш акуратним і витонченим. Такі балетки часто обирають ті, хто збирає капсульний гардероб.

Табі

Вони вперше стали масово популярними завдяки Maison Margiela, і відтоді час від часу повертаються у вуличну моду. Їх або люблять з першого погляду, або довго "звикають". Але байдужими вони точно не залишають.

Блакитні табі. Фото з Instagram/lara_bsmnn

Балетки з чорним мисом

Двоколірні моделі, які асоціюються зі стилем Chanel, давно стали частиною модної історії. Вони переживали різні хвилі популярності, але повністю ніколи не зникали. Сьогодні їх знову активно носять. Такі балетки легко поєднуються і з карго-штанами, і з білизняними спідницями, і з більш структурованими речами.

