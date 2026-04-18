Балетки, которые вернулись в гардеробы модниц: универсальные модели

Обувь на плоской подошве снова популярна за счет того, что они имеют и стильный вид, и при этом в них очень комфортно. Сегодня это полноценная часть моды, которая легко выдерживает конкуренцию с более эффектными парами.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Если еще несколько сезонов назад балетки казались чем-то слишком классическим, то сейчас они снова на пике популярности. Но уже в совершенно новом виде.

На какие балетки обратить внимание в 2026 году

Спортивные балетки

Это, пожалуй, самый заметный тренд последнего времени. Их еще называют "гибридом" кроссовок и балеток в стиле Mary Jane. Такие пары часто делают в ярких цветах или с необычными деталями, поэтому они сразу привлекают внимание. И что интересно — они не привязаны к одному стилю.

Миндалевидные балетки

Если вы любите минимализм и вещи, которые не "спорят" с гардеробом, это ваш вариант. У них вытянутый, немного зауженный носок, который делает силуэт стопы более аккуратным и изящным. Такие балетки часто выбирают те, кто собирает капсульный гардероб.

Таби

Они впервые стали массово популярными благодаря Maison Margiela, и с тех пор время от времени возвращаются в уличную моду. Их либо любят с первого взгляда, либо долго "привыкают". Но равнодушными они точно не оставляют.

Балетки с черным мысом

Двухцветные модели, которые ассоциируются со стилем Chanel, давно стали частью модной истории. Они переживали разные волны популярности, но полностью никогда не исчезали. Сегодня их снова активно носят. Такие балетки легко сочетаются и с карго-штанами, и с бельевыми юбками, и с более структурированными вещами.

