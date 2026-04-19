Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сабо, которые вернулись из 70-х и стали трендом

Сабо, которые вернулись из 70-х и стали трендом

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 11:34
Сабо, которые стильно выглядят в 2026 году: трендовая модель
Сабо. Фото из социальных сетей

Похоже, сабо с деревянной подошвой уже не просто случайный камбэк, а полноценный тренд, который закрепился в новом сезоне. Если в прошлом году это выглядело как ностальгия по прошлому, то сейчас — как четкий модный сигнал, что стиль 1970-х снова в игре.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Об этих парах активно заговорили после показов Chloé и Miu Miu, а уже этой весной их подхватили и другие бренды — от Bottega Veneta до Simone Rocha и Zimmermann. В результате сабо снова оказались среди тех вещей, без которых сложно представить актуальный гардероб.

Обувь 70-х, что стоит носить в 2026 году

Когда-то это была практичная обувь — в Европе ее носили фермеры, чтобы защитить ноги, а в Японии деревянные модели помогали не испачкать одежду в дождь. И только значительно позже сабо перешли в модную плоскость — сначала в 60-70-х, когда их обожали сторонники богемного стиля.

Сегодня же все выглядит несколько иначе. Дизайнеры не ограничиваются классикой: наряду с традиционными кожаными или замшевыми вариантами появляются модели с прозрачными вставками, декором, даже кристаллами. Но главное, что они остаются удобными и не слишком "выдуманными", и именно это подкупает.

Трендові сабо в стилі 70-х
Simone Rocha весна-лето 2026. Фото из Vogue

Носить их тоже проще, чем кажется. Сабо на массивной платформе хорошо работают с легкими платьями или юбками. Если хочется чего-то более спокойного, то стоит присмотреться к моделям на невысоком каблуке: они легко вписываются в повседневные луки с джинсами или шортами.

Універсальні сабо зі зручною підошвою
Трендовые сабо в стильном образе. Фото из Vogue

Кстати, этот тренд давно поддерживают и знаменитости. Сиенна Миллер, Алекса Чанг и Дейзи Эдгар-Джонс регулярно выбирают сабо для ежедневных выходов.

Поэтому даже если раньше эта модель казалась немного странной или "не вашей", сейчас именно тот момент, когда стоит пересмотреть свое отношение к этой обуви. В новом прочтении сабо выглядят гораздо интереснее и вполне могут стать той парой, которая вытянет весь образ.

Ранее мы писали о том, что мюли на танкетке в стиле 90-х тоже вернулись в моду. Эта модель уже заполнила улицы, что трудно не заметить.

Также Новини.LIVE сообщали о других трендовых моделях обуви, которые будут пользоваться спросом в этом году. Речь об обуви, которая будет актуальна не только весной, но и летом.

обувь женская обувь трендовая обувь
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации