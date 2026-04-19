Сабо, которые стильно выглядят в 2026 году: трендовая модель

Сабо. Фото из социальных сетей

Похоже, сабо с деревянной подошвой уже не просто случайный камбэк, а полноценный тренд, который закрепился в новом сезоне. Если в прошлом году это выглядело как ностальгия по прошлому, то сейчас — как четкий модный сигнал, что стиль 1970-х снова в игре.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Об этих парах активно заговорили после показов Chloé и Miu Miu, а уже этой весной их подхватили и другие бренды — от Bottega Veneta до Simone Rocha и Zimmermann. В результате сабо снова оказались среди тех вещей, без которых сложно представить актуальный гардероб.

Обувь 70-х, что стоит носить в 2026 году

Когда-то это была практичная обувь — в Европе ее носили фермеры, чтобы защитить ноги, а в Японии деревянные модели помогали не испачкать одежду в дождь. И только значительно позже сабо перешли в модную плоскость — сначала в 60-70-х, когда их обожали сторонники богемного стиля.

Сегодня же все выглядит несколько иначе. Дизайнеры не ограничиваются классикой: наряду с традиционными кожаными или замшевыми вариантами появляются модели с прозрачными вставками, декором, даже кристаллами. Но главное, что они остаются удобными и не слишком "выдуманными", и именно это подкупает.

Simone Rocha весна-лето 2026. Фото из Vogue

Носить их тоже проще, чем кажется. Сабо на массивной платформе хорошо работают с легкими платьями или юбками. Если хочется чего-то более спокойного, то стоит присмотреться к моделям на невысоком каблуке: они легко вписываются в повседневные луки с джинсами или шортами.

Трендовые сабо в стильном образе. Фото из Vogue

Кстати, этот тренд давно поддерживают и знаменитости. Сиенна Миллер, Алекса Чанг и Дейзи Эдгар-Джонс регулярно выбирают сабо для ежедневных выходов.

Поэтому даже если раньше эта модель казалась немного странной или "не вашей", сейчас именно тот момент, когда стоит пересмотреть свое отношение к этой обуви. В новом прочтении сабо выглядят гораздо интереснее и вполне могут стать той парой, которая вытянет весь образ.

