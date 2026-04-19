Сабо, які мають стильний вигляд у 2026 році: трендова модель

Сабо. Фото з соціальних мереж

Схоже, сабо з дерев’яною підошвою вже не просто випадковий камбек, а повноцінний тренд, який закріпився в новому сезоні. Якщо торік це виглядало як ностальгія за минулим, то зараз — як чіткий модний сигнал, що стиль 1970-х знову в грі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Про ці пари активно заговорили після показів Chloé та Miu Miu, а вже цієї весни їх підхопили й інші бренди — від Bottega Veneta до Simone Rocha та Zimmermann. У результаті сабо знову опинилися серед тих речей, без яких складно уявити актуальний гардероб.

Взуття 70-х, що варто носити у 2026 році

Колись це було практичне взуття — у Європі його носили фермери, щоб захистити ноги, а в Японії дерев’яні моделі допомагали не забруднити одяг у дощ. І лише значно пізніше сабо перейшли в модну площину — спочатку в 60–70-х, коли їх обожнювали прихильники богемного стилю.

Сьогодні ж усе має трохи інакший вигляд. Дизайнери не обмежуються класикою: поряд із традиційними шкіряними чи замшевими варіантами з’являються моделі з прозорими вставками, декором, навіть кристалами. Але головне, що вони залишаються зручними й не надто "вигаданими", і саме це підкуповує.

Simone Rocha весна-літо 2026. Фото з Vogue

Носити їх теж простіше, ніж здається. Сабо на масивній платформі добре працюють із легкими сукнями або спідницями. Якщо хочеться чогось більш спокійного, то варто придивитися до моделей на невисокому підборі: вони легко вписуються в повсякденні луки з джинсами чи шортами.

Трендові сабо в стильному образі. Фото з Vogue

До речі, цей тренд давно підтримують і знаменитості. Сієнна Міллер, Алекса Чанг та Дейзі Едгар-Джонс регулярно обирають сабо для щоденних виходів.

Тому навіть якщо раніше ця модель здавалася трохи дивною або "не вашою", зараз саме той момент, коли варто переглянути своє ставлення до цього взуття. У новому прочитанні сабо мають значно цікавіший вигляд і цілком можуть стати тією парою, яка витягне весь образ.

