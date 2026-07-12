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Головна Мода Стилісти вказали на наймодніші штани літа-2026: колір теж має значення

Стилісти вказали на наймодніші штани літа-2026: колір теж має значення

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 18:04
Наймодніші штани літа-2026, які легко стилізувати: фото
Білі штани. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа модниці дедалі частіше відмовляються від класичних шортів на користь іншого варіанта. Білі штани до коліна несподівано стали одним із головних сезонних хітів. Вони мають актуальний вигляд, легко поєднуються з різним взуттям і пасують як для міста, так і для відпочинку.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Штани на це літо в трендовому кольорі

Першими у списку залишаються бермуди. Це універсальна річ, яка не потребує складних стилізацій. Достатньо вдягнути просту майку або білу футболку, зверху накинути легку сорочку — от і весь образ. Із взуття найкраще підійдуть сандалі, в'єтнамки чи навіть лофери, якщо хочеться трохи стриманішого вигляду.

Шорти-бермуди не потребують складної стилізації
Шорти-бермуди в білому кольорі. Фото з Vogue

Не менш популярними стали капрі. Після тривалої перерви вони знову повернулися в моду й тепер їх можна побачити у багатьох літніх колекціях. Вони гарно підкреслюють силует. Їх часто носять із балетками або туфлями на невисоких підборах, додаючи короткий топ чи лаконічний жакет.

Капрі на піку популярності
Капрі в образі. Фото з Vogue

Тим, хто любить більш вільний одяг, варто придивитися до моделей у стилі baggy. Такі штани не облягають ноги, тому в них комфортно навіть у спеку. Стилісти радять поєднувати такі штани з приталеним верхом — наприклад, із майкою, топом на тонких бретелях або коротким жилетом.

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Модель штанів у стилі baggy
Трендові штани. Фото з Vogue

Є й більш незвичний варіант — атласні штани довжиною до коліна. Завдяки легкому блиску вони одразу привертають увагу, але в міру. Таку модель можна поєднати з довгою тунікою, відкритими босоніжками або мюлями. У результаті виходить образ, який однаково доречно матиме вигляд і вдень, і під час вечірньої прогулянки.

Атласні штани для вечірньої прогулянки
Білі атласні штани. Фото з Vogue

Тож якщо хочеться оновити гардероб без кардинальних змін, саме такі моделі варто взяти до уваги.

Раніше ми писали про модель джинсів, за допомогою яких можна вдало підкреслити фігуру. Це базова річ для безліч образів.

Також Новини.LIVE повідомляли, по яким критеріям варто обирати собі джинси після 50 років. Комфортний варіант на кожен день.

білі штани трендові образи модні штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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