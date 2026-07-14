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Главная Мода Модницы влюбились в силуэт "Bubble": тренд, вернувшийся из 2000-х

Модницы влюбились в силуэт "Bubble": тренд, вернувшийся из 2000-х

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 17:45
Силуэт "Bubble" стал главным трендом лета 2026 года: какие вещи выбирают модницы
Красивые образы. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом в моде снова вещи с необычным кроем. Один из фасонов, привлекший наибольшее внимание, — силуэт "bubble". Он имеет объемную форму и легко узнаваем благодаря округлому низу, создающему эффект легкой пышности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Какую одежду носить этим летом

Изначально такой крой ассоциировался преимущественно с платьями, но сейчас его используют и для топов, юбок, брюк и блузок. Такие вещи хорошо вписываются как в повседневный гардероб, так и в образы для особых случаев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемный силуэт может показаться не самым лучшим вариантом для жаркой погоды, но решающую роль здесь играет ткань. Лен, хлопок и другие натуральные материалы хорошо пропускают воздух, а свободный крой не облегает тело, поэтому в такой одежде часто комфортнее, чем в приталенных моделях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создать сбалансированный образ с помощью вещей в стиле "bubble" довольно просто. Если акцентом стал пышный топ, его можно сочетать с прямыми джинсами, классическими брюками или юбкой простого кроя. Если же выбор пал на объемный низ, хорошим дополнением станет боди, майка или лаконичный топ.

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В то же время жестких правил здесь нет. Силуэт "bubble" легко сочетается с другими объемными вещами, если правильно подобрать цвета, фактуры и аксессуары. Именно поэтому этот фасон открывает множество возможностей для стильных экспериментов и позволяет каждый раз получать совершенно другой результат.

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трендовые образы тренды 2026 женская одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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