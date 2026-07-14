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Главная Мода Внучка Софии Ротару продемонстрировала образ, в котором сочетала сразу несколько трендов

Внучка Софии Ротару продемонстрировала образ, в котором сочетала сразу несколько трендов

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 11:09
Несколько трендов в одном образе: внучка Софии Ротару поразила стильным луком
Соня Евдокименко. Коллаж: Новини.LIVE

Новый образ внучки Софии Ротару, Софии Евдокименко, в очередной раз доказал, что стиль не всегда требует сложных сочетаний. На этот раз она продемонстрировала образ, в котором легко узнать главные модные тенденции лета 2026 года. Лаконичный, но очень эффектный наряд уже привлек внимание поклонников моды.

Новини.LIVE расскажут о нем подробнее.

Летний образ от Софии Евдокименко

Основой образа стал проверенный прием, который давно любят стилисты: облегающий верх в сочетании с широкими брюками. Именно такой контраст делает силуэт более изящным и визуально добавляет роста. Белые брюки-палаццо с завышенной талией еще больше усиливают этот эффект, а черный топ на широких бретелях создает классическое сочетание, которое почти никогда не выходит из моды.

Интересный акцент добавляет тонкий черный ремешок, завязанный бантом. Он не только подчеркивает талию, но и гармонично сочетает темный верх со светлым низом. Благодаря этому образ выглядит завершенным и продуманным.

Образ внучки Ротару
Образ Евдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Сам топ тоже заслуживает внимания. Несмотря на простой фасон, его мягкая линия декольте придает легкости и женственности. В данном случае минимализм работает гораздо лучше, чем избыток деталей.

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Впрочем, главную роль здесь играют аксессуары. Массивное золотое колье сразу привлекает взгляд и делает даже базовые вещи более выразительными. Дополняют его крупные браслеты на запястьях, которые поддерживают общий настрой образа и придают ему оригинальность.

Стильні аксесуари в образі Софії Євдокименко
Модные украшения. Фото: Instagram/iamsofiaeve

В результате получился комплект, который легко повторить, если в гардеробе уже есть базовые вещи. Именно украшения и правильные пропорции превращают его в стильный наряд, который выглядит дорого.

Стоит отметить, что в последнее время София Евдокименко привлекает внимание не только модными образами. Внучка Софии Ротару начала новый этап в своей карьере и запустила собственный проект в США, отойдя от модельной деятельности. Ее новое дело уже поддержали ближайшие родственники.

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София Евдокименко аксессуары трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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