Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Джамала показала, как носить культовую обувь 90-х этим летом

Джамала показала, как носить культовую обувь 90-х этим летом

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 11:17
Культовая обувь 90-х вернулась: как ее стилизует Джамала
Джамала. Коллаж: Новини.LIVE

Тенденции 90-х и начала 2000-х продолжают возвращаться в гардеробы, и этим летом к ним присоединились вьетнамки на каблуке. Еще несколько лет назад такая обувь казалась спорной, но сейчас ее все чаще можно увидеть в коллекциях известных брендов, на модных показах и в образах знаменитостей.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Одной из тех, кто уже адаптировал этот тренд к повседневному стилю, стала Джамала. Певица показала, что вьетнамки на невысоком каблуке могут выглядеть современно, если правильно их стилизовать.

Обувь из 90-х, которая актуальна этим летом

Эта обувь универсальна и выглядит более изящно, чем обычные вьетнамки, но при этом остается значительно более удобной, чем классические босоножки на высоких каблуках. Благодаря минималистичному дизайну такие модели легко вписываются в разные образы.

В'єтнамки, які вдало стилізує Джамала
Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Лучше всего вьетнамки на каблуке сочетаются с широкими брюками, джинсами свободного кроя, длинными юбками и платьями миди или макси. Не менее интересно они будут смотреться в сочетании со спортивной одеждой — именно игра на контрастах сегодня считается одним из самых актуальных стилистических приемов.

Читайте также:

Стилисты также советуют выбирать лаконичные модели без обильного декора. Именно простой дизайн делает такую обувь универсальной и позволяет носить ее как в повседневных образах, так и для вечерних выходов.

Если хочется попробовать один из самых заметных микротрендов лета-2026, именно вьетнамки на каблуке могут стать удачной инвестицией. Они легко сочетаются с базовыми вещами, освежают привычный гардероб и придают образу легкость без лишней помпезности.

Ранее мы писали о трендовом советском украшении, которое может удачно дополнить любой образ в 2026 году. Его можно узнать по большому характерному камню.

Также Новини.LIVE сообщали, из каких летних вещей состоит гардероб Нади Дорофеевой. Мы разобрали несколько ее образов.

Джамала женская обувь обувь на лето
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации