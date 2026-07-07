Советское украшение снова в моде: с чем его можно носить в 2026 году

Девушка в украшениях. Коллаж: Новини.LIVE

Многие помнят большие янтарные ожерелья, которые когда-то носили наши мамы, тети или бабушки по праздникам. В течение многих лет такие украшения никому не были нужны, ведь казались слишком массивными и старомодными. Но этим летом они неожиданно вернулись в гардеробы модниц.

Новини.LIVE расскажут об этом тренде подробнее.

Советские украшения, вернувшиеся из прошлого

Особый интерес в 2026 году вызывают именно старые янтарные изделия советского периода. Их легко узнать по крупным камням неправильной формы, насыщенным медовым оттенкам и характерному весу. Если раньше такие украшения носили преимущественно с нарядными платьями, то сейчас все наоборот.

Янтарные изделия. Фото из Instagram

Чаще всего янтарь сочетают с простыми вещами на каждый день. Крупные ожерелья удачно смотрятся с белой рубашкой, широкими джинсами или льняными брюками. На таком фоне камень не теряется и сразу привлекает внимание.

Также интересно смотрятся в образах янтарные серьги. Особенно если собрать волосы в хвост или небрежный пучок. Теплый оттенок камня хорошо сочетается с загорелой кожей и светлой летней одеждой.

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Сегодня модницы часто специально ищут такие украшения на барахолках, в винтажных магазинах или просматривают семейные шкатулки с украшениями. Иногда вещь, которая десятилетиями пылилась на полке, легко становится самой интересной деталью современного образа.

Кольцо из янтаря. Фото из Instagram

Поэтому если дома остались старые янтарные ожерелья или браслеты, не спешите убирать их обратно. Вполне возможно, что именно они станут той деталью, которой давно не хватало летнему гардеробу.

Ранее мы писали о том, какое еще украшение оказалось в центре внимания этим летом. В тренде заметные и даже немного смелые аксессуары.

Также Новини.LIVE сообщали, какие летние украшения могут сделать любой образ интересным и особенным. Речь идет об украшениях, которые сейчас становятся главным элементом большинства образов.