Радянська прикраса повернулася в моду: з чим її можна носити у 2026 році

Дівчина в прикрасах. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто пам’ятає великі бурштинові намиста, які колись носили наші мами, тітки чи бабусі на свята. Роками такі прикраси були нікому непотрібні, адже здавалися надто масивними та застарілими. Але цього літа вони несподівано повернулися до гардеробів модниць.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

Радянські прикраси, що повернулися з минулого

Особливий інтерес у 2026 році викликають саме старі бурштинові вироби радянського періоду. Їх легко впізнати за великими каменями неправильної форми, насиченими медовими відтінками та характерною вагою. Якщо раніше такі прикраси носили переважно з нарядними сукнями, то зараз усе навпаки.

Бурштинові вироби. Фото з Instagram

Найчастіше бурштин поєднують із простими речами на кожен день. Великі намиста вдалий вигляд мають із білою сорочкою, широкими джинсами або лляними штанами. На такому фоні камінь не губиться й одразу привертає увагу.

Також цікавий вигляд в образах мають бурштинові сережки. Особливо якщо зібрати волосся у хвіст або недбалий пучок. Теплий відтінок каменю добре поєднується із засмаглою шкірою та світлим літнім одягом.

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Сьогодні модниці часто спеціально шукають такі прикраси на барахолках, у вінтажних магазинах або переглядають сімейні скриньки з прикрасами. Іноді річ, яка десятиліттями припадала пилом на полиці, легко стає найцікавішою деталлю сучасного образу.

Кільце з бурштину. Фото з Instagram

Тому якщо вдома залишилися старі бурштинові намиста чи браслети, не поспішайте відкладати їх назад. Цілком можливо, що саме вони стануть тією деталлю, якої давно бракувало літньому гардеробу.

Раніше ми писали про те, яка ще прикраса опинилася в центрі уваги цього літа. В тренді помітно і навіть трохи сміливі аксесуари.

Також Новини.LIVE повідомляли, які літні прикраси можуть зробити будь-який образ цікавим і особливим. Мова про прикраси, які зараз стають головним елементом більшості образів.