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Главная Мода Доставайте старые флаконы: какие культовые духи 2000-х снова в моде

Доставайте старые флаконы: какие культовые духи 2000-х снова в моде

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 19:47
Ароматы 2000-х снова в моде: на какие духи эксперты советуют обратить внимание
Духи. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад эти духи ассоциировались с косметичками студенток, страницами модных журналов и первыми дорогими флаконами, купленными на собственную зарплату. Сегодня они вновь оказались в центре внимания. Мода на 2000-е вернула не только джинсы с заниженной талией и блестящие топы, но и ароматы, которые в свое время были настоящими бестселлерами.

Новини.LIVE расскажет об ароматах 2000-х, которые снова в тренде.

Chanel Coco Mademoiselle Intense

Аромат стал более насыщенной версией легендарного Coco Mademoiselle. В нем нет резкости или чрезмерной сладости — все звучит дорого и уверенно. Сначала ощущаются яркие цитрусовые ноты, которые быстро уступают место нежным цветам. А уже через несколько минут на коже остается теплый шлейф из ванили, мускуса и пачули.

Именно благодаря этой многослойности аромат на протяжении многих лет не теряет популярности. Он одинаково хорошо подходит как к офисному образу, так и к вечернему выходу.

Lanvin Éclat d'Arpège

Для многих этот флакон стал символом молодости. Легкий, нежный и абсолютно непринужденный аромат и сегодня звучит так же свежо, как и в начале 2000-х.

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Композиция открывается сочными цитрусовыми нотами, после чего появляются цветы и легкие зеленые оттенки чая. В финале аромат становится чуть теплее благодаря мускусу, амбре и кедру. Все это вместе создает ощущение утреннего весеннего воздуха после дождя.

Éclat d'Arpège часто выбирают те, кто не любит тяжелые и сложные духи. Он не перегружает образ и остается уместным практически в любой ситуации.

Viktor & Rolf Flowerbomb

Это один из тех парфюмов, которые сложно спутать с какими-либо другими. Начало дарит легкую свежесть чая и бергамота, но очень быстро на первый план выходит целый букет из розы, жасмина, орхидеи и фрезии. Завершают композицию пачули, которые придают аромату глубину и характер.

Несмотря на то, что Flowerbomb появился много лет назад, он до сих пор остается одним из самых известных женских ароматов в мире. Его любят за способность создавать настроение и оставлять после себя красивый, узнаваемый шлейф.

Мода постоянно меняется, но некоторые ароматы переживают все тренды. Именно поэтому культовые духи нулевых снова вернулись на полки магазинов и в косметички тех, кто когда-то уже был в них влюблен.

Ранее мы писали о том, от каких женских ароматов мужчины не в восторге. Речь идет об отдельных нотах, которые могут испортить впечатление о вас.

Также Новини.LIVE сообщали, какие духи могут подойти именно зрелым женщинам. Отметим, что у них есть особый шлейф.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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