Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Самые стойкие духи для тех, кто любит быть в центре внимания

Самые стойкие духи для тех, кто любит быть в центре внимания

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 20:28
Парфюмы, которые невозможно не заметить: самые шлейфовые ароматы
Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые ароматы можно почувствовать только вблизи, а есть такие, которые буквально наполняют собой пространство. Они остаются на одежде до вечера, напоминают о себе на следующий день и заставляют окружающих спрашивать: "Что это за духи?". Именно о таких ароматах пойдет речь в этой подборке.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Jean Paul Gaultier Scandal Intense

Scandal Intense точно нельзя назвать скромным ароматом. Он яркий, насыщенный и создан для тех, кто любит эффектные духи. Сначала ощущаются сладкие цветочные ноты иланг-иланга, которые быстро окутывают теплом. Затем аромат становится более нежным благодаря ванили. А уже в конце появляется тот самый шлейф, из-за которого его сложно забыть — сладкий, пряный и очень стойкий. Это парфюм для моментов, когда хочется произвести на кого-то хорошее впечатление.

Парфум, який справить враження
Jean Paul Gaultier Scandal Intense. Фото с brocard

Vilhelm Parfumerie Fleur Burlesque

В Fleur Burlesque есть что-то особенное. Он не пытается сразу привлечь к себе внимание, но постепенно завораживает. Сначала звучат жасмин и гардения — нежно, женственно и немного романтично. Затем аромат становится теплее благодаря сандалу, а в финале остается длинный амбровый шлейф. Есть духи, которые просто нравятся, а есть те, которые вызывают эмоции. Fleur Burlesque относится именно ко второй категории.

Tom Ford Rose D'Amalfi

Если роза в духах кажется вам слишком классической, этот аромат может изменить ваше мнение. Здесь она звучит легко, современно и очень красиво. Бергамот придает свежесть, а гелиотроп делает композицию еще уютнее. Rose D'Amalfi не кричит о себе на весь мир, но его присутствие ощущается. Он словно создает вокруг владельца особую атмосферу — спокойную и уверенную.

Читайте также:
Аромат, який створює особливу атмосферу навколо себе
Tom Ford Rose D'Amalfi. Фото с brocard

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte

Этот аромат часто выбирают те, кто любит свежие композиции, но хочет от них большей стойкости. Здесь много солнечных цитрусов, зеленых нот и нероли, которые ассоциируются с теплым летом и морским воздухом. Со временем аромат становится более глубоким: появляются древесные оттенки ветивера и кедра. В результате получается свежая, но совсем не простая композиция, которая остается заметной в течение дня.

Каждый из этих ароматов имеет свой характер. Один привлекает внимание сладким шлейфом, другой покоряет цветочными нотами или свежестью. Но все они обладают одной общей чертой — их сложно не заметить. Именно такие духи часто становятся любимыми на долгие годы, ведь они не просто дополняют образ, а оставляют после себя приятное воспоминание.

Ранее мы писали о духах, которые стоит рассмотреть зрелым женщинам. Это те ароматы, которые остаются со своей обладательницей на долгие годы.

Также Новини.LIVE сообщали, какие бюджетные духи будут иметь роскошный аромат и точно не разочаруют. Они ничем не уступают некоторым нишевым запахам.

аромат запах женские духи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации