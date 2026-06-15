3 бюджетных аромата с роскошным шлейфом, которые будут собирать комплименты

Парфюм. Фото: magnific

В 2026 году создается впечатление, что без солидной суммы на ценнике хороший аромат найти невозможно. Нам постоянно рассказывают об эксклюзивности, редких ингредиентах и особой истории каждого флакона. Но правда в том, что есть ароматы, которые стоят в несколько раз дешевле популярных нишевых, но при этом звучат гораздо дороже, чем можно было бы ожидать.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

Парфюмы с роскошным шлейфом

Первый из них — Armaf Club de Nuit Milestone. Его часто упоминают наряду с культовым Creed Millésime Impérial, и не просто так. Здесь нет ощущения дешевизны или упрощения. Наоборот, аромат удивляет тем, насколько хорошо он раскрывается на коже.

На старте хорошо ощущается морская свежесть. Впоследствии к ней добавляются фруктовые оттенки, которые будто нагрелись под летним солнцем. Самое интересное, что аромат создает впечатление соленой дыни, хотя такой ноты в описании нет. Именно эта необычная комбинация делает его узнаваемым. А еще он держится значительно дольше, чем большинство свежих композиций, которые часто исчезают уже через несколько часов.

Armaf Club de Nuit Milestone. Фото с makeup

Если хочется чего-то спокойного и аккуратного, стоит обратить внимание на Elizabeth Arden White Tea. Он не пытается привлечь внимание всех вокруг, а скорее дарит ощущения как после хорошего отдыха: чистота, комфорт и полное спокойствие.

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В начале слышны легкие морские аккорды и чайная свежесть. Позже появляются легкие пудровые нюансы ириса, которые придают композиции благородное звучание. В жару такой аромат особенно приятен, ведь он не перегружает и не становится навязчивым. Он просто создает ощущение ухоженности и свежести в течение дня.

Elizabeth Arden White Tea. Фото с brocard

Еще один бюджетный фаворит — Zara Waterlily Tea Dress. Не секрет, что ароматы Zara бывают очень разными, но именно этот давно стал одним из самых удачных в коллекции бренда. Композиция построена на нескольких простых нотах, однако звучит удивительно гармонично. Здесь есть легкая цитрусовая свежесть, прохладная мята и чистая мускусная база. Все вместе напоминает воздух после летнего дождя или утреннюю прогулку по саду, когда листья еще хранят капли воды.

Zara Waterlily Tea Dress. Фото с официального сайта

Самое приятное, что аромат не выдает свой бюджетный статус. В нем нет резких синтетических нот, которые часто встречаются в недорогой парфюмерии. Наоборот, он звучит легко, аккуратно и современно.

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