Главная Мода Духи с выразительным шлейфом, который невозможно забыть

Дата публикации 13 апреля 2026 13:53
Шлейф, который невозможно забыть: лучшие ароматы, которые могут вам понравиться
Парфюмерия. Фото: freepik

Иногда хочется иметь не просто приятный аромат, но и долгий и дорогой шлейф. Речь о духах, которые действительно оставляют после себя историю. Именно их обычно и называют "дорогими" — не из-за стоимости, а из-за ощущения, которое они создают.

Новини.LIVE объяснит подробнее, что это вообще значит простыми словами.

Шлейф — это аромат, который тянется за человеком, когда он проходит мимо. В дорогих и насыщенных духах он длиннее, глубже и более заметен. Обычно такие ароматы строятся на плотных, теплых и немного глубоких нотах. Например:

  • амбра;
  • мускус;
  • ваниль;
  • уд и смолы;
  • редкие цветы (тубероза, жасмин, шафран).

Когда эти ноты сочетаются, аромат начинает "жить" на коже. Еще он сначала может быть один, а через час совсем другой, а через несколько часов остается самая теплая и глубокая часть. Теперь посмотрим на конкретные примеры, чтобы было понятнее.

Самые популярные нишевые и люксовые варианты

Tom Ford Black Orchid — это аромат, который трудно спутать с другим. Он насыщенный и немного загадочный за счет добавления специй и горьковато-шоколадных оттенков. Это аромат, который сразу создает образ сильного, уверенного человека. И именно поэтому он имеет очень заметный шлейф и действительно запоминается.

Yves Saint Laurent Black Opium — совсем другое настроение. Здесь больше тепла и сладости. Сначала чувствуется что-то фруктовое и легкое, но главная "фишка" аромата: кофе и ваниль. Очень выразительный аромат и подойдет на каждый день.

Tiziana Terenzi Porpora — это уже нишевая парфюмерия, то есть более сложные и необычные композиции. Здесь аромат еще более насыщенный, с нотами смолы, амбры и мускуса. Он раскрывается медленно — сначала может показаться тяжелым, но потом становится очень глубоким и даже немного медитативным. Он подчеркнет ваш характер и стиль.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Реклама

