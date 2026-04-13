Шлейф, який неможливо забути: кращі аромати, що можуть вам сподобатися

Іноді хочеться мати не просто приємний аромат, а і довгий та дорогий шлейф. Мова про парфуми, що дійсно залишають після себе історію. Саме їх зазвичай і називають "дорогими" — не через вартість, а через відчуття, яке вони створюють.

Шлейф — це аромат, який тягнеться за людиною, коли вона проходить повз. У дорогих і насичених парфумах він довший, глибший і більш помітний. Зазвичай такі аромати будуються на щільних, теплих і трохи глибоких нотах. Наприклад:

амбра;

мускус;

ваніль;

уд і смоли;

рідкісні квіти (тубероза, жасмин, шафран).

Коли ці ноти поєднуються, аромат починає "жити" на шкірі. Ще він спочатку може бути один, а через годину зовсім інший, а через кілька годин залишається найтепліша і найглибша частина. Тепер подивимось на конкретні приклади, щоб було зрозуміліше.

Найпопулярніші нішеві та люксові варіанти

Tom Ford Black Orchid — це аромат, який важко сплутати з іншим. Він насичений і трохи загадковий за рахунок додавання спецій і гіркувато-шоколадних відтінків. Це аромат, який одразу створює образ сильної, впевненої людини. І саме тому він має дуже помітний шлейф та реально запам’ятовується.

Читайте також:

Yves Saint Laurent Black Opium — зовсім інший настрій. Тут більше тепла і солодкості. Спочатку відчувається щось фруктове і легке, але головна "фішка" аромату: кава і ваніль. Дуже виразний аромат і підійде на кожен день.

Tiziana Terenzi Porpora — це вже нішева парфумерія, тобто більш складні і незвичні композиції. Тут аромат ще більш насичений, з нотами смоли, амбри і мускусу. Він розкривається повільно — спочатку може здатися важким, але потім стає дуже глибоким і навіть трохи медитативним. Він підкреслить ваш характер та стиль.

Раніше ми писали про те, які комплементарні парфуми варто розглянути цього сезону. Якщо правильно підібрати аромат, ваш образ буде особливим.

Також Новини.LIVE повідомляли про нові аромати 2026 року. Відомі бренди презентували свої новинки, які за бажанням вже можна спробувати.