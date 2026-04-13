Парфуми з виразним шлейфом, який неможливо забути

Дата публікації: 13 квітня 2026 13:53
Шлейф, який неможливо забути: кращі аромати, що можуть вам сподобатися
Парфуми. Фото: freepik

Іноді хочеться мати не просто приємний аромат, а і довгий та дорогий шлейф. Мова про парфуми, що дійсно залишають після себе історію. Саме їх зазвичай і називають "дорогими" — не через вартість, а через відчуття, яке вони створюють.

Новини.LIVE пояснить детальніше, що це взагалі означає простими словами.

Шлейф — це аромат, який тягнеться за людиною, коли вона проходить повз. У дорогих і насичених парфумах він довший, глибший і більш помітний. Зазвичай такі аромати будуються на щільних, теплих і трохи глибоких нотах. Наприклад:

  • амбра;
  • мускус;
  • ваніль;
  • уд і смоли;
  • рідкісні квіти (тубероза, жасмин, шафран).

Коли ці ноти поєднуються, аромат починає "жити" на шкірі. Ще він спочатку може бути один, а через годину зовсім інший, а через кілька годин залишається найтепліша і найглибша частина. Тепер подивимось на конкретні приклади, щоб було зрозуміліше.

Найпопулярніші нішеві та люксові варіанти

Tom Ford Black Orchid — це аромат, який важко сплутати з іншим. Він насичений і трохи загадковий за рахунок додавання спецій і гіркувато-шоколадних відтінків. Це аромат, який одразу створює образ сильної, впевненої людини. І саме тому він має дуже помітний шлейф та реально запам’ятовується.

Yves Saint Laurent Black Opium — зовсім інший настрій. Тут більше тепла і солодкості. Спочатку відчувається щось фруктове і легке, але головна "фішка" аромату: кава і ваніль. Дуже виразний аромат і підійде на кожен день.

Tiziana Terenzi Porpora — це вже нішева парфумерія, тобто більш складні і незвичні композиції. Тут аромат ще більш насичений, з нотами смоли, амбри і мускусу. Він розкривається повільно — спочатку може здатися важким, але потім стає дуже глибоким і навіть трохи медитативним. Він підкреслить ваш характер та стиль.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
