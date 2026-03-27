Головна Мода Одні з кращих ароматів, що залишають незабутній шлейф

Одні з кращих ароматів, що залишають незабутній шлейф

Дата публікації: 27 березня 2026 13:38
Одні з кращих ароматів, що залишають незабутній шлейф
Дівчина наносить парфуми. Фото: freepik

Сьогодні нішева парфумерія — це справжнє мистецтво. Це не просто аромат, а історія, емоція, маленька магія, яку можна носити на собі. Найкращі аромати поєднують складні композиції, вражаючу стійкість і унікальні інгредієнти, які точно залишаться в памʼяті.

Новини.LIVE розповість про парфуми, які будуть кращими для жінок.

Серед фаворитів експерти й фанати парфумів відзначають Maison Francis Kurkdjian, Parfums de Marly та Byredo. Давайте розберемося, що ж робить їхні творіння справжніми шедеврами.

Шедеври серед парфумів

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge 540 був створений Франсісом Кюркджяном до 250-річчя знаменитого дому кришталю Baccarat. Аромат відкривається ніжними, повітряними нотами жасмину і сяйвом шафрану. Далі розкривається серце з деревного бурштину, яке м’яко огортає і підкреслює елегантність композиції. На фініші відчувається гармонійний акорд білого кедра і ялинової смоли, який залишає довгий, магічний шлейф.

Parfums de Marly Delina Exclusif

Хочеться трохи аристократичного шарму XVIII століття? Delina Exclusif від Parfums de Marly робить це можливим. Флакон, як маленький коштовний сувенір. Ноти парфуму створюють відчуття вишуканості: вони одночасно ніжні й впевнені, чарівні й загадкові. 

Byredo Gypsy Water

Цей аромат від Byredo — як теплий вечір у лісі, коли повітря наповнене запахами хвої, кореня ірису та трішки ладану. Gypsy Water починається зі свіжих, трохи терпких нот бергамота і лимона, підбадьорює теплим перцем.

У серці відчуваються дерева і хвої, японський ялівець і ірис — все звучить дуже органічно і ніжно. А на фінал приходить базовий акорд: амбра, солодка ваніль і сандалове дерево, який робить аромат затишним і теплим, але точно не нудним. 

Раніше ми писали про найдорожчий парфум у світі. Новини.LIVE розповіли, скільки він коштує і який має вигляд. Цікаво, що формулу аромату змінювали понад 500 разів.

Також ми повідомляли, на які арабські парфуми звернути увагу. Новини.LIVE вивчив соцмережі з відгуками про деякі аромати і поділився інформацією про них.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
